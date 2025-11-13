Girtas vyras parduotuvėje švaistėsi pistoletu – nakvojo areštinėje

Kaip pranešė Policijos departamentas, lapkričio 12 d. apie 19 val. 45 min. Klaipėdoje, Debreceno g., parduotuvėje, vyriškis savo veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams bei laikydamas rankose ginklą, juo grasino parduotuvėje esantiems žmonėms.
Girtas įtarimasis (gim. 1995 m.) sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Jam nustatytas 3,12 prom. girtumas.
Policija praneša, kad pas vyriškį rastas ir paimtas „Airsoft“ tipo pistoletas „Glock“.
Kaip jau ne kartą yra skelbęs Lrytas, airsoftiniai ginklai yra tikslios tikrų ginklų imitacijos, šaudančios plastikiniais rutuliukais ir naudojamos sportiniame kariniame žaidime, kuriame imituojami tikrų jėgos ir karinių struktūrų veiksmai. Šiems ginklams leidimų nereikia, jiems nėra taikomi jokie apribojimai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasi kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
girtas vyrasgrasinimaiKlaipėda
