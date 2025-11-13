Lietuvos dienaKriminalai

Įžūlus nusikaltėlis Vilniuje iš senolės atėmė rankinę

2025 m. lapkričio 13 d. 10:15
Lrytas.lt
Vilniaus policija ieško įžūlaus nusikaltėlio, užpuolusio senolę ir atėmusio iš jos rankinę.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, lapkričio 12 d. Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1932 m.) pranešimas, kad lapkričio 11 d. apie 10 val. Vilniuje, Kauno g., nepažįstamas vyras užpuolė ją bei pagrobė rankinę, kurioje buvo pinigai, asmens dokumentai.
Nuostolis – apie 800 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
plėšimasVilniussenolė
