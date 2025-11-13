Pareigūnų duomenimis, visos trys aukos buvo įkalintos 44 metų kauniečio G. Filipavičiaus garažuose, kurių jis įvairiose miesto vietovėse turėjo apie 10.
Iki šiol prokuratūra apie antrą ikiteisminį tyrimą pateikia tik labai aptakią informaciją, nenurodydama netgi konkrečių Baudžiamojo kodekso straipsnių, pagal kuriuos buvo pareikšti kaltinimai liūdnai pagarsėjusiam vyrui, apie kurį būtų galima statyti siaubo filmą.
Naujienų portalui Lrytas sužinoti visų kaltinimų sąrašą.
Šaltiniai pranešė, jog jį sudaro du sunkūs inkriminuojami nusikaltimai (Baudžiamojo kodekso 149 str. „Išžaginimas“ ir 150 str. „Seksualinis prievartavimas“) – už kiekvieną jų numatytas laisvės atėmimas iki 7 metų.
Taip pat G. Filipavičiui pareikšti kaltinimai dėl privertimo lytiškai santykiauti, už ką gresia kalėjimas iki 5 metų.
Be to, jis pagal BK 146 straipsnį („Neteisėtas laisvės atėmimasz‘) kaltinamas atėmęs abiem moterims laisvę – laikęs jas prievarta savo garažų Speigo gatvėje antstatuose, kuriuose jis buvo įsirengęs gyventi pritaikytas patalpas.
Kaltinimų sąrašas nuo nesibaigia – G. Filipavičius dar bus teisiamas dėl vidutinio sunkumo sveikatos sutrikdymo (kalėjimas iki 3 metų) ir nelegalaus kvaišalų laikymo (laisvės atėmimas iki 2 metų). Pareigūnai per kratas jo garaže aptiko kelias dešimtis tablečių su psichotropinėmis medžiagomis.
Į teismą veš iš kalėjimo
Kada byla bus pradėta nagrinėti teisme, šiuo metu neaišku – pirmojo posėdžio data dar nėra paskirta.
Į posėdžius G. Filipavičius bus pristatomas iš kalėjimo – 2025 metų spalio 24 dieną kitoje byloje už mergaitės pagrobimą ir kitus jos atžvilgiu įvykdytus nusikaltimus Kauno apygardos teismas jam skyrė 20 metų laisvės atėmimo bausmę.
Jeigu kaunietis bus pripažintas kaltu ir dėl nusikaltimų prieš moteris, subendrinus nusikalstamų veikų epizodus buvimas belangėje jam gali gerokai pailgėti.
Kaltę byloje dėl mergaitės pagrobimo G. Filipavičius pripažino, o byloje dėl prievartos moterų atžvilgiu prisipažino su tam tikromis išlygomis: Lrytas žiniomis, epizoduose dėl vienos moters jis savo kaltę pripažino visiškai, o dėl antros nukentėjusiosios – iš dalies.
Vaizdai šokiravo pareigūnus
G. Filipavičiui inkriminuojami nusikaltimai – išties sukrečiantys.
Keisto ir uždaro būdo viengungis užsiėmė automobilių remonto verslu, turėjo nuosavą autoservisą Speigo gatvėje.
Savo garažus Speigo ir Technikos gatvėse jis pavertė būstais, pasirūpinęs baldais, garso izoliacija, vandentiekiu, šildymo sistema, televizija. Liudininkai pasakoja netgi apie lauko baseiną, įrengtą šalia minėto autoserviso.
Pareigūnus šokiravo vaizdai, kuriuos jie garažuose išvydo kratų metu. Įtariama, jog nusikaltimams būdavo kruopščiai ruošiamasi iš anksto.
Užčiuopė naujų galimų nusikaltimų gijas
Viešojo transporto sustojime Chemijos gatvėje autobuso viena laukusi mergaitė buvo pagrobta 2024 metų sausio 7-osios vakarą, apie 17 valandą. Automobiliu prie sustojimo privažiavęs ir jėga vaiką į jį įtempęs G. Filipavičius nuvežė jį į netoliese, Technikos gatvėje esantį garažų kompleksą, kuriame po dvigubu garažu buvo įsirengęs gyvenamąsias patalpas.
Praėjus daugiau nei 2 paroms, sausio 9-ąją, apie 23 val., po didžiulio masto paieškų, savanorių telkimo, mergaitę išlaisvino sėkmingą garažo šturmą surengę „Aro“ pareigūnai.
Kratų metu buvo užčiuoptos kitų G. Filipavičiui priskiriamų rezonansinių nusikaltimų gijos. Aptikus naują svarbią informaciją, prisikasta prie galimų nusikaltimų prieš dvi moteris pėdsakų, kurie, kaip įtariama, buvo įvykdyti 2023 metais.
Moterys pateko į spąstus
Speigo gatvėje esančiame garažų komplekse G. Filipavičius virš savo garažų buvo įsirengęs būstus – susirentė vadinamuosius antstatus.
Šaltinių tvirtinimu, abi moterys pažinojo G. Filipavičių. Į garažus jos įžengė, nenujausdamos nieko bloga.
Tačiau už garažų sienų, tyrėjų žiniomis, dėjosi kraupūs dalykai – aukos patyrė prievartą, joms buvo neleidžiama išeiti į lauką. Taip pat G. Filipavičiui inkriminuojamas sveikatos sutrikdymas.
Manoma, jog abi moterys iš pradžių tylėjo, nedrįsdamos kreiptis į teisėsaugą – galbūt jos buvo įbaugintos.
Tačiau vėliau nukentėjusiosios davė parodymus teisėsaugai.
KaunasprievartaGediminas Filipavičius
