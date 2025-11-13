Purvėnų pasieniečiai tris dienas iš eilės perima po vieną iš Baltarusijos įskridusį droną

Trečiadienį ties Daugidonių kaimu perimtas dronas, prieš tai paveiktas Purvėnų užkardos pasieniečių naudojamos antidroninės įrangos ir nukritęs prie sienos su Baltarusija, skraidino ryšulį. Jame buvo dvi dėžės Gardino tabako fabrike „Neman“ pagamintų cigarečių „Minsk Superslims“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Šio kontrabandinio krovinio vertė, įskaitant Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, yra 5 190 eurų.
Dėl akcizais apmokestinamų prekių gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką Purvėnų užkardoje pradėta administracinio nusižengimo teisena. Skraidyklė ir kontrabandinės cigaretės saugomi šiame Varėnos rinktinės padalinyje.
Tai buvo jau trečia diena paeiliui, kai Purvėnų užkardos pasieniečiai sėkmingai perėmė po vieną iš Baltarusijos įskridusius kontrabandininkų dronus su cigaretėmis.
Čia dirbantys VSAT patruliai yra aprūpinti antidronine įranga, kurią žaibiškai naudoja užfiksavę į Lietuvą įskrendančius bepiločius su nelegaliais rūkalais.
Iš viso šiemet pasieniečiai priverstinai jau nutupdė 54 dronus, iš Baltarusijos skraidinusius cigaretes. Pernai lygiai tiek bepiločių skraidyklių su kontrabanda VSAT pareigūnai nutupdė per visus metus.
kontrabandinės cigaretėsdronaspasieniečiai
