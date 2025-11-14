Automobilyje ir sodyboje – 4 tūkst. pakelių nelegalių cigarečių ir penki litrai „samanės“

Ketvirtadienio priešpietę VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai, bendradarbiaudami su kolegomis iš Birštono policijos komisariato, Prienų rajone ties Išmanų kaimu sustabdė patikrinti automobilį „Ford Mondeo“. Transporto priemonę su lietuviškais valstybinio numerio ženklais 45-erių vietos gyventojas. Automobilio salone aptikta 1 500 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Tęsdami procesinius veiksmus, pasieniečių žvalgai atliko kratą viename Birštono savivaldybės kaime esančioje sodyboje, kuri priklauso 62-erių vietos gyventojui. Gyvenamajame name ir pagalbinėse patalpose VSAT pareigūnai aptiko didelį kiekį nelegalių rūkalų ir, įtariama, namų gamybos alkoholio.
Rasti 1 977 pakeliai cigarečių „NZ Gold“, „Dove Platinum SuperSlims“ ir „Minsk SuperSlims“ su baltarusiškomis banderolėmis be 431 pakelis cigarečių „Winston Blue“ ir „Compliment SuperSlims 3“ be akcizo ženklų. Be 2 408 pakelių rūkalų, taip pat aptiktas plastikinis 5 litrų talpos bakelis su skaidriu skysčiu, turinčiu specifinį naminės degtinės kvapą.
Per operaciją pasieniečiai iš neteisėtos apyvartos išėmė 3 908 pakelius įvairių rūšių cigarečių. Įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, jų vertė – per 20 tūkst. eurų.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Abiem sulaikytiesiems po apklausos paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
kontrabandinės cigaretėsnaminė degtinėsulaikymas
