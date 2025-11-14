Teismas nustatė, kad 16 kartų teistas R.D. ir 37 kartus teistas A.Š. iš Panevėžyje esančių dviejų uždarosios akcinės bendrovės „IKI Lietuva“ parduotuvių pagrobė alkoholinių gėrimų, kurių bendra vertė siekia 965,90 eurų.
Vagystės įvykdytos 2024 m. gruodį, kai per kelias valandas iš dviejų skirtingų „IKI“ parduotuvių buvo pavogti brangūs alkoholiniai gėrimai „Martell Cognac VS“, „Don Papa Rum“, „Hennessy“, „Moet&Chandon Champagne“, „Piper Heidsieck Cuvee Brut Champagne“ ir kt.
Už šiuos nusikaltimus R.D. ir A.Š. buvo nuteisti laisvės atėmimo bausmėmis, iš jų priteista 965,90 eurų uždarajai akcinei bendrovei „IKI Lietuva“. Abu nuteistieji pripažinti recidyvistais.
Savo apeliaciniame skunde R.D. prašė nepripažinti jo recidyvistu ir skirti švelnesnę bausmę, motyvuodamas prisipažinimu ir gailėjimusi. A.Š. prašė laisvės atėmimo bausmę pakeisti areštu arba viešaisiais darbais, nurodydamas, kad gydosi nuo priklausomybės narkotinėms medžiagoms, lankosi pas specialistus, o paskirta laisvės atėmimo bausmė trukdys gydymuisi.
Tačiau apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą, padarė išvadą, kad „skirtos bausmės individualizuotos tinkamai ir nėra pagrindo jos keisti į švelnesnes apeliaciniuose skunduose nurodytais motyvais.“
Apygardos teismas atmetė R.D. prašymą nepripažinti jo recidyvistu, nurodęs, kad abiejų nuteistųjų pripažinimas recidyvistais buvo tinkamai motyvuotas, atsižvelgiant į tai, kad abu nuteistieji daug kartų teisti už sistemingai daromas tyčines nusikalstamas veikas.
Taip pat buvo atmestas ir A.Š. prašymas keisti bausmę dėl gydymosi nuo priklausomybių. Teismas pažymėjo, kad laisvės atėmimo vietoje nuteistasis turės galimybę dalyvauti priklausomybių prevenciniuose užsiėmimuose.
Be to, pagal Bausmių vykdymo kodeksą, asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę, sveikatos priežiūros paslaugos, įskaitant būtinas paslaugas, teikiamos nustatyta tvarka, tiek laisvės atėmimo vietų ligoninėje, tiek kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
Panevėžio apygardos teismo nutartis yra neskundžiama.
vagystėsrecidyvistasPanevėžys
Rodyti daugiau žymių