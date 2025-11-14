Lietuvos dienaKriminalai

Klaipėdos rajone aptikta 7,5 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių

2025 m. lapkričio 14 d. 09:28
Lrytas.lt
Klaipėdos rajone ketvirtadienį rasta 7,5 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių, pranešė policija.
Daugiau nuotraukų (1)
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, Pėžaičių kaime policijos pareigūnai aptiko 7,5 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių, nepaženklintų Lietuvos Vyriausybės nustatyta tvarka.
Sulaikytas įtariamasis (gim. 1983 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.
Baudžiamajame kodekse numatyta, kad už šią nusikalstamą veiką gresia bauda arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Klaipėdos rajonasCigaretėsPolicija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.