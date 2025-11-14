Klastotėmis apsirūpinusiam pakistaniečiui nebuvo lemta iš Vilniaus išskristi į Andalūziją

Ketvirtadienį Vilniaus oro uoste VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai, atliekantys išvykstančių žmonių profiliavimą dėl neteisėtos migracijos su svetimais ar suklastotais kelionės dokumentais, prie vienų įlaipinimo vartų atkreipė dėmesį į skrydžio laukiantį svetimšalį.
Šis vyras pasienio tikrinimo metu prisistatė 36-erių Pakistano piliečiu ir pateikė tos šalies pasą su vokiečių išduota daugkartine Šengeno valstybių viza, galiojančia nuo šių metų birželio 13 d. iki kitų metų birželio 12 d., ir elektroninę įlaipinimo kortelę skrydžiui į Malagą.
Užsieniečio dokumentus tikrinusiems VSAT pareigūnams kilo įtarimas dėl jų autentiškumo, dėl to buvo nuspręsta keleivį pristatyti į pasienio užkardos tarnybines patalpas ir ten pateiktus dokumentus ištirti detaliau.
Tirdami pasieniečiai nustatė, kad Pakistano pasas, įtariama, – dalinai suklastotas. Pase ant originalaus duomenų lapo užklijuotas papildomas popieriaus sluoksnis su kito žmogaus duomenimis ir nuotrauka. Nustatyta, kad vidinėje priekinio viršelio pusėje, kur yra nurodyti biometriniai duomenys, apsauginis tinklelis yra atspausdintas spalvotu rašaliniu spausdintuvu, imituota optiškai kintanti kinegrama ir UV apsauga.
VSAT pareigūnai taip pat nustatė, kad į pasą įklijuota Šengeno valstybių viza bei birželio 27 d. išvykimo iš Pakistano bei birželio 28 d. atvykimo į Prancūziją spaudai – suklastoti (rašaliniu spausdintuvu atspausdintos visiškos klastotės).
Atliekant pakistaniečio daiktų apžiūrą, piniginėje buvo rastas Migracijos departamento išduotas užsieniečio registracijos pažymėjimas, skirtas 44-erių Pakistano piliečiui, su tikrinamo veido atvaizdu.
Per apklausą užsienietis prisipažino, kad šis pažymėjimas priklauso jam, o pateiktas Pakistano pasas su Šengeno valstybių viza – suklastoti.
Šis į Ispaniją išskristi ketinęs pakistanietis – neteisėtas migrantas, Lietuvoje pasiprašęs prieglobsčio. Spalio 23 d. šis prašymas buvo atmestas, Pakistano pilietis privalėjo išvykti iš Lietuvos. Tačiau tokį Migracijos departamento sprendimą jis apskundė teismui.
Iki teismo sprendimo pakistaniečiui buvo pritaikyta alternatyvi sulaikymo priemonė – apgyvendinimas Priėmimo ir integracijos agentūros Pabradės priėmimo centre (PPC) iki ateinančių metų sausio 27 d. Judėjimo laisvė buvo apribota: kasdien 22 val. privalėjo dalyvauti patikrinime, o išvykti iki 72 val. buvo galima tik iš anksto pranešus. Tačiau lapkričio 10 d. pakistanietis iš PPC savavališkai pasišalino ir atgal negrįžo.
Negalutiniais duomenimis, praėjusią vasarą, birželį, šis Pakistano pilietis iš savo tėvynės atskrido į Minską, iš ten nelegaliai kirto valstybės sieną su Latvija, vėliau prasibrovė į Lietuvą, o sulaikytas – pasiprašė prieglobsčio Lietuvoje.
Dėl suklastoto dokumento įgijimo ir panaudojimo VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Užsienietis planuotu reisu neišvyko, buvo sulaikytas ir atsidūrė areštinėje. Penktadienį jam buvo skirta kardomoji priemonė – suėmimas dviem mėnesiams.
migrantassulaikymaspakistanietis
Rodyti daugiau žymių