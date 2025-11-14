Sostinėje vagys nuniokojo du „Mercedes Benz“ ir vieną „Volvo S60“

Į policiją kreipęsis vyras (gim. 1994 m.) pranešė, kad nuo lapkričio 9 d. iki lapkričio 13 d. 18 val. Paberžės gatvėje buvo nuimti ir pavogti automobilio „Mercedes Benz“ ratai su padangomis. Nuostolis – 1 800 eurų.
Apie 3 val. 15 min. Antakalnio gatvėje buvo pastebėta, kad sugadinus automobilio „Mercedes Benz“ galinį bamperį, pavogti aklosios zonos davikliai. Nuostolis – 1 500 eurų.
Apie 7 val. S. Stanevičiaus gatvėje, automobilių stovėjimo aikštelėje, buvo pastebėta, kad išdaužtas automobilio „Volvo S60“ durelių lango stiklas ir pavogti priekiniai žibintai. Nuostolis tikslinamas.
Dėl vagysčių pradėti ikiteisminiai tyrimai.
