Sulaikyti dar trys organizuotos grupės nariai, susiję su kontrabandos gabenimu oro balionais

Ši operacija buvo tęsinys lapkričio pradžioje pasieniečių įvykdyto sulaikymo.
Tuomet Varėnos rajone VSAT pareigūnams įkliuvo du vyrai ir buvo sulaikyta 12 dėžių baltarusiškų cigarečių. Visi šie penki sulaikytieji, įtariama, veikė organizuotoje grupėje.
Ketvirtadienį tęsdami tuomet pradėto ikiteisminio tyrimo dėl neteisėto akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrabandos veiksmus VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Kriminalinės žvalgybos skyriaus ir Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai skirtingose Šalčininkų rajono vietose sulaikė tris asmenis.
Įtariama, kad šie Šalčininkų rajono gyventojai yra susiję su kontrabandos gabenimu iš Baltarusijos oro balionais. Ketvirtadienio sulaikymams buvo pasitelktas ir VSAT kinologas su tarnybiniu šunimi.
Trijulės gyvenamosiose vietose buvo atliktos kratos, asmenys uždaryti į areštinę. Penktadienį prokuroras kreipėsi į teismą dėl griežčiausios kardomosios priemonės – suėmimo – 1 mėnesio laikotarpiui.
Įtariama, kad šie trys sulaikytieji veikė organizuotoje grupėje kartu su dviem lapkričio 4 d. VSAT pareigūnų sulaikytais Šalčininkų rajono gyventojais.
Tąkart Varėnos rajone pasieniečiai sulaikė du automobilius, kurių vienu buvo gabenama 12 dėžių baltarusiškų cigarečių, t. y. 6 000 pakelių. Kitu važiavo kontrabandininkų palyda. Vežėjams pavyko pasprukti iš sugedusio automobilio, apsaugininkai buvo sučiupti ir vėliau mėnesiui suimti.
Bėglių ir dar vieno, įtariama, su šia kontrabanda oro balionais susijusio Šalčininkų rajono gyventojo paieška baigėsi minėtais sulaikymais ketvirtadienį Šalčininkų rajone.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir kontrabandos VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriuje tebevyksta ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
Už šias nusikalstamas veikas įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Šiemet pasieniečiai jau sulaikė 107, įtariama, su oro keliu iš Baltarusijos gabenta kontrabanda susijusius asmenis. Pernai tokių buvo 46.
Šiemet dronais ir oro balionais iš kaimyninės šalies buvo skraidinta ir į pasieniečių sandėlius pateko daugiau kaip 1,3 mln. pakelių kontrabandinių cigarečių. Iš viso VSAT pareigūnai šiemet jau yra sulaikę 4 mln. pakelių nelegalių rūkalų.
