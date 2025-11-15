Girtas vyras Klaipėdoje gatvėje trenkė 13-metei mergaitei

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, lapkričio 14 d. apie 19 val. 15 min. Klaipėdoje, Taikos pr., viešoje vietoje, įžūliu elgesiu, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams, 1995 m. gimęs vyras trenkė 2012 m. gimusiai mergaitei.
Po incidento smurtautojui nustatytas 2,32 prom. girtumas. Jo užpultai mergaitei prireikė medikų pagalbos.
Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Dar vienas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo Klaipėdoje pradėtas po incidento Pušyno skg. Kaip praneša policija, lapkričio 15 d. apie 2 val. 59 min. viešoje vietoje, trys užpuolikai sumušė du vyrus (abu gimę 2003 m.) ir vieną 2004 m. gimusį vyrą.
Dėl įvykio sulaikyti ir į areštinę uždaryti du įtariamieji (gimę 2004 m. ir 2007 m.).
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
viešosios tvarkos pažeidimasKlaipėdamuštynės
