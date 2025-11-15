Į Pravieniškių kalėjimą iš darbo negrįžo kalinys – paskelbta bėglio paieška

Kaip rašoma Lietuvos kalėjimų tarnybos pranešime, Pravieniškių 1-asis kalėjimas informavo, kad lapkričio 14 d. nustatytu laiku (iki 20 val. 30 min.) į kalėjimą iš darbo Vilniuje negrįžo atvirų namų nuteistasis Jurij Rolev (gim. 1993 m.).
Paskelbta bėglio paieška.
Tai jau antras bėglys per šias dienas. Panktadienį iš kalėjimo Pravieniškėse buvo pabėgęs dėl turtinių nusikaltimų kalintis vyras.
Tą pačią dieną bėglys buvo surastas ir gražintas už grotų.
Pravieniškių 1-asis kalėjimaskalinysbėglys
