Lietuvos dienaKriminalai

Į Pravieniškių kalėjimą iš darbo negrįžo kalinys – paskelbta bėglio paieška

2025 m. lapkričio 15 d. 12:41
Lrytas.lt
Lietuvos kalėjimų tarnyba praneša, kad penktadienį vakare iš darbo į Pravieniškių kalėjimą laiku negrįžus kaliniui, paskelbta bėglio paieška.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip rašoma Lietuvos kalėjimų tarnybos pranešime, Pravieniškių 1-asis kalėjimas informavo, kad lapkričio 14 d. nustatytu laiku (iki 20 val. 30 min.) į kalėjimą iš darbo Vilniuje negrįžo atvirų namų nuteistasis Jurij Rolev (gim. 1993 m.).
Paskelbta bėglio paieška.
Tai jau antras bėglys per šias dienas. Panktadienį iš kalėjimo Pravieniškėse buvo pabėgęs dėl turtinių nusikaltimų kalintis vyras.
Tą pačią dieną bėglys buvo surastas ir gražintas už grotų.
Pravieniškių 1-asis kalėjimaskalinysbėglys
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.