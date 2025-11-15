Kalėjimo bėglys grąžintas už grotų: iš Pravieniškių pasprukęs kalinys laisve pasidžiaugė vos kelias valandas

Kaip jau skelbė Lrytas, lapkričio 14 d. apie 6 val. 15 min. iš Pravieniškių 1-ojo kalėjimo paspruko Tomas Venckus (gim. 1991 m.). Buvo paskelbta bėglio paieška.
Šeštadienio rytą Policijos departamentas pranešė, kad kalėjimo bėglys sulaikytas. Kaip rašoma policijos pranešime, lapkričio 14 d. apie 7 val. gautas pranešimas, kad lapkričio 14 d. apie 6 val. 15 min. iš Pravieniškių 1-ojo kalėjimo (Kaišiadorių r., Pravieniškių kaime) pasišalino nuteistasis (gim. 1991 m.), kuris neturėjo leidimo palikti teritorijos.
Tą pačią dieną apie 20 val. 55 min. nuteistasis surastas ir pristatytas į Pravieniškių 1-ąjį kalėjimą.
Lietuvos kalėjimų tarnyba informuoja, kad Tomas Venckus atlieka bausmę už turtinius nusikaltimus.
Dėl kalinio pabėgimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
sulaikymasPravieniškių 1-asis kalėjimasbėglys
