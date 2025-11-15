Nors kontrolė griežtėja, kontrabandinių cigarečių srautai auga – dauguma krovinių sulaikoma nebe pasienyje

„Pasienyje su Rusija ir Baltarusija tikrinant kiekvieną vilkiką, kontrabandos organizatoriams telieka gana ribotas ir rizikingesnis maršrutų pasirinkimas“ – teigia MKT direktorius Mantas Kaušilas.
Muitinės kriminalistai šiemet pradėjo 21 ikiteisminį tyrimą dėl tabako gaminių – jų kontrabandos ar neteisėto disponavimo. Taikomasi į „stambesnes žuvis“ – beveik visi tyrimai susiję su ypač dideliais nelegalių rūkalų kiekiais. Pvz., didžiausią šiemet sulaikytą kontrabandos siuntą (ji gabenta dviem vilkikais) sudarė net 1,26 mln. pakelių.
Ryškiausia šių metų tendencija – net 68 proc. nelegalių rūkalų sulaikyta nebe pasienyje, o šalies viduje. Dar pernai, 2024–aisiais, situacija buvo priešinga, tuomet daugiau cigarečių (beveik 59 proc.) MKT pareigūnai sulaikė Baltarusijos ir Rusijos pasienyje. Tad, pvz., pasienyje su Baltarusija sulaikomos kontrabandos kiekiai sumažėjo 20 proc. (nuo 51 iki 31 proc.).
Tuo pat metu išaugo nelegalių rūkalų srautai iš Latvijos teritorijos (iš ten gabenamos tiek baltarusiškos kontrabandinės cigaretės, tiek vietos šešėliniuose tabako fabrikuose falsifikuoti rūkalai). Suintensyvėjo ir cigarečių kontrabandos gabenimas oro (lėktuvais) ir jūrų (jūriniuose konteineriuose) transportu (tai dažniausiai cigaretės iš Jungtinių Arabų Emyratų). Reikia paminėti ir Lietuvos policijos Kaune aptiktą šešėlinį tabako fabriką.
Kontrabandos siuntimas balionais (ir dronais), atmetus politinį ir vertinant tik ekonominį dėmenį, irgi gali būti vertinamas kaip tam tikras desperatiškas bandymas ieškoti naujų būdų ir kelių rūkalams gabenti.
Šių šiemet išryškėjusių tendencijų priežastys sietinos su Lietuvos muitinės dar pernai maksimaliai sustiprinta vilkikų kontrole pasienyje. Muitininkų rentgeno sistemomis tikrinamas kiekvienas krovininis vilkikas. Praktiškai užkirtus kelią pagrindinei nelegalių rūkalų srauto arterijai, kontrabandininkai sukruto ieškoti naujų kelių ir būdų nelegaliems kroviniams gabenti.
Vertinant bendrovės „Nielsen“ atlikto tuščių pakelių tyrimo rezultatus apie nelegalių cigarečių rinkos Lietuvoje dydį (26,7 proc.), derėtų atkreipti dėmesį į tai, ši rinka pastaraisiais metais auga daugelyje Europos šalių – pvz., Prancūzijoje ir Airijoje (atitinkamai 38 ir 31 proc.).
Taip pat reikėtų įvertinti ekonominių migrantų įtakos nelegalių rūkalų vartojimui faktorių – didelė atvykėlių dalis vartoja cigaretes, kurios paženklintos ne LR akciziniais ženklais.
Iš viso šiemet MKT pareigūnams ikiteisminių tyrimų metu įkliuvo 6,1 mln. pakelių cigarečių, kurių vertė – 27,5 mln. eurų. Pernai (2024 m.) per visus metus Lietuvos muitinėje sulaikyta 4,56 mln. pakelių rūkalų. Tarp kontrabandinių cigarečių, kaip ir anksčiau, dominuoja baltarusiškos (62 procentai).
Vertindami šiuo metu susiklosčiusią situaciją, MKT analitikai prognozuoja, kad toliau stiprės kontrabandos gabenimo naujais keliais ir būdais tendencijos. Gali dar labiau padidėti nelegalių rūkalų srautai iš Latvijos, oro ir jūrų transportu iš JAE, o Lietuvoje gali būti įkurti nauji šešėliniai tabako fabrikai.
Tikėtini suaktyvėję mėginimai gabenti cigaretes geležinkelio transportu, bet Lietuvos muitinė jau netrukus visuose geležinkelio postuose turės veikiančias rentgeno kontrolės sistemas.
Taip pat gali padažnėti bandymai įvežti kontrabandą iš Rusijos Kaliningrado srities, iš kurios fiksuoti kontrabandos įvežimo atvejai šiemet nukrito iki 0,3 proc. (pernai sudarė 7 proc.).
Gali atsirasti nauja nelegalių rūkalų įvežimo kryptis – iš Lenkijos.
Smulkieji kontrabandininkai (gabenę cigaretes lengvaisiais automobiliais), gali aktyviau persiorientuoti į kitus rūkalų gabenimo būdus (dronai, balionai) ar kelius (per Lenkiją).
Dideli kontrabandos sulaikymai 2025 m.
Vasario 5 d. Šalčininkų kelio poste iš Baltarusijos atvyko krovininis vilkikas, registruotas Moldavijoje, kuriame buvo gabenami plieniniai radiatoriai. Patikrinus stacionaria rentgeno kontrolės sistema ir atlikus detalų muitinį tikrinimą, kartoninėse dėžėse rasta 767 900 pakelių cigarečių „5 Minsk Super Slims“, „Minsk Super Slim“, „NZ Gold“, „NZ Black“. „Queen Menthol“, „Dove“. Sulaikytų cigarečių vertė – 3,4 mln. eurų.
Vasario 13 d. Vievyje buvo sustabdyti du vilkikai su nelegalių cigarečių kroviniu. Vilkikuose slėpta 2 520 dėžių (1,26 mln. pakelių) cigarečių „NZ Gold“, „Queen Menthol“ ir „Queen Superslim“. Preliminari bendra rūkalų vertė (su mokesčiais) – 5,6 mln. eurų. Įtariama, kad sulaikyti rūkalai galėjo būti įvežti iš Latvijos.
Kovo 1 d. automagistralėje A1, Kauno rajone buvo sustabdytas krovininis vilkikas. Kilus įtarimų dėl prekių ir maršruto, vilkikas buvo nukreiptas į Kybartus, kur muitininkai jį patikrino rentgeno kontrolės sistema.
Po popierinių rankšluosčių kroviniu rasta nelegalių tabako gaminių siunta – vilkiko puspriekabė buvo pilna dėžių su cigaretėmis „Omega Midnight“, „Omega MoonLight“ ir „Omega Premiere Black“. Iš viso rasta 1 001 dėžė (daugiau nei 500 tūkst. pakelių) tabako gaminių, kurių vertė apie 2,3 mln. eurų.
