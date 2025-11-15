Pareigūnai greta Vilniaus oro uosto sulaikė draudžiamoje vietoje droną pakėlusį vyrą

Kaip rašoma Viešojo saugumo tarnybos pranešime, lapkričio 15 d., apie 12 val., Viešojo saugumo tarnyba „Fly Safe“ sistemos pagalba užfiksavo bepilotį orlaivį, pakilusį draudžiamoje skrydžių zonoje šalia Vilniaus oro uosto, Dusinėnų g. 15, Salininkuose.
Reaguojant į pažeidimą į įvykio vietą nedelsiant išvyko Viešojo saugumo tarnybos Specialiųjų užduočių grupės pareigūnai ir nors netrukus dronas dingo iš sistemos matomumo lauko, ekipažas, tiksliai nustatęs adresą, apie 12 val. 07 min. sulaikė drono operatorių.
Reaguojant į įvykį taip pat buvo susisiekta su Policijos departamentu ir oro navigacija. Svarbu pažymėti, kad skrydžiai nebuvo nutraukti.
Vėliau sulaikytasis perduotas Karo policijai, pradėta administracinė teisena. Lietuvos administracinių nusižengimų kodeksas numato 400–800 eurų baudą.
„Sulaikytas operatorius teigė manęs, kad šioje vietoje droną skraidinti galima. Tačiau primename – nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia“, – rašoma VST pranešime.
Lrytas primena, kad pastaruoju metu netoli oro uosto draudžiamose vietose keliami dronai ir kontrabandininkų leidžiami oro balionai sostinės oro uosto darbą trikdo gana dažnai.
Vilniaus oro uostas dronas sulaikymas
