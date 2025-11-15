Patikėję sukčiais vien vilniečiai praėjusią parą prarado daugiau nei 50 tūkst. eurų

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, lapkričio 14 d. gautas vyro (gim. 1986 m.) pranešimas, kad nuo rugpjūčio 29 d. iki lapkričio 13 d. Vilniaus r., jam skambino nepažįstamas rusakalbis vyras, kuris, prisistatęs investicinės įmonės atstovu, apgaule išviliojo 14 200 eurų.
Taip pat lapkričio 14 d. Vilniaus apskrities VPK gautas vyro (gim. 1947 m.) pranešimas, kad nuo lapkričio 4 d. iki lapkričio 12 d. Vilniuje, jam būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 7 900 eurų.
Tą pačią dieną Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1967 m.) pranešimas, kad lapkričio 10 d. apie 20 val. 30 min. Vilniuje, būnant namuose ir bandant prisijungti prie suklastoto banko el. portalo bei suvedant elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis, iš jos sąskaitos buvo pasisavinta 3 800 eurų.
Vilniaus policijoje gautas dar vienos moters (gimusi 1964 m.) pranešimas, kad lapkričio 13 d. apie 10 val. Vilniuje, jai paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie prisistatę banko ir policijos darbuotojais, apgaule išvilioję banko mokėjimo kortelę iš sąskaitos išgrynino ir pasisavino 15 000 eurų.
Taip pat moteris (gimusi 1947 m.) Vilniaus policijai pranešė, kad tą pačią dieną apie 11 val. Vilniuje, jai paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę banko ir policijos darbuotojais, apgaule išviliojo 12 800 eurų.
Tauragės apskrities VPK informuoja, kad lapkričio 14 d. apie 10 val. 55 min. į policiją kreipėsi moteris (gimusi 1950 m.), kuri pareiškė, kad lapkričio 6 d. Tauragėje, prisijungusi prie fiktyvios banko paskyros, neteisėtai buvo nuskaityti 11 285 eurai.
Šiaulių apskrities VPK praneša, kad lapkričio 12 d. Šiaulių miesto gyventoja (gimusi 1987 m.), gavusi SMS pranešimą, aktyvavo atsiųstą nuorodą, suvedė prisijungimo prie elektroninių banko paslaugų duomenis ir juos patvirtino „Smart-ID“ PIN kodais. Po šių veiksmų iš jos banko sąskaitos neteisėtai pasisavinti 1 009 eurai.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
sukčiaisukčiavimaseurai
