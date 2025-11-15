Policininkė, BPC specialistas ir karys sėdo girti prie vairo – vienu atveju pradėtas ikiteisminis tyrimas

Kaip pranešė Policijos departamentas, lapkričio 14 d. apie 10 val. 50 min. Alytaus r., Venciūnų kaime, sustabdytas automobilis „Audi A8“, kurį vairavo ne tarnybos metu girtas (0,71 prom.) Bendrojo pagalbos centro specialistas (gim. 1990 m.). Jam surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Lapkričio 15 d. apie 0 val. 07 min. Telšiuose, Luokės g., sustabdytas automobilis „Smart Forfour“, kurį vairavo ne tarnybos metu girta (2,17 prom.) Telšių r. PK pareigūnė (gimusi 1996 m.).
Kadangi pareigūnė kolegoms į alkotesterį pripūtė daugiau nei 1,5 prom., todėl pradėtas ikiteisminis tyrimas. Dabar jai be kita ko gresia ir iki metų kalėjimo.
Taip pat lapkričio 15 d. apie 1 val. 41 min. Kaune, kelyje Vilnius-Klaipėda 98-ame km., automobilis „Mercedes Benz“, vairuojamas ne tarnybos metu girto (0,52 prom.) Lietuvos kariuomenės kario (gim. 1998 m.), kliudė apšvietimo stulpą.
Kariui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Administracinių nusižengimų kodeksas nurodo, kad transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai, taip pat apsvaigimo patikrinimo vengimas arba alkoholio (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo užtraukia baudą vairuotojams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.
Už numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų metų iki vienų metų šešių mėnesių arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo šešių mėnesių iki vienų metų ir draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nuo vienų metų iki vienų metų šešių mėnesių.
