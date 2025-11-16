Mažeikiuose moteris smurtavo prieš 13-metį

Kaip pranešė Telšių apskrities VPK, lapkričio 13 d. nuo 8 val. 55 min. iki 9 val. 30 min. Mažeikiuose, Sodininkų g., moteris (gimusi 1968 m.) smurtavo prieš nepilnametį (gim. 2012 m.).
Nukentėjusysis gydosi ambulatoriškai.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Tas, kas nurodytą veiką padarė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas prieš vaikąsmurtas artimoje aplinkojeMažeikiai
