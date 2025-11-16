Lietuvos dienaKriminalai

Po muštynių Laisvės al. sekmadienį paryčiais Kauno policija į apklausas kviečiasi 7 vyrus

2025 m. lapkričio 16 d. 14:16
Lrytas.lt
Kauno policija į apklausą išsiblaivius iškvietė 7 vyrus, kurie sekmadienį paryčiais įsivėlė į muštynes Laisvės al.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, lapkričio 16 d. apie 4 val. 10 min. Kaune, Laisvės al., tarp grupės jaunų vyrų kilo triukšmingas konfliktas.
Į įvykio vietą atvykę policijos patruliai sučiupo septynis girtus vyriškius.
Policija praneša, kad 1991 m. gimusiam vyrui nustatytas 3,87 prom. girtumas, 2005 m. gimusiam vyriškiui - 1,48 prom., dar vienam 2005 m. gimusiam vyriškiui - 1,63 prom., 2004 m. gimusiam vyrui - 2,19 prom., 2003 m. gimusiam vyrui - 1,90 prom., 2006 m. gimusiam vyrui - 1,56 prom. ir 2002 m. gimusiam vyrui - 2,04 prom.
Visiems jiems įteikti šaukimai atvykti į apklausą policijos komisariate kai išsiblaivys.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
muštynėsKaunasLaisvės alėja
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.