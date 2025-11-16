Praėjusią parą girtiems vairuotojams pradėta mažiausiai 14 ikiteisminių tyrimų

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, lapkričio 15 d. apie 0 val. 11 min. Vilniuje, Tūkstantmečio g., girtas (3,17 prom.) vyras (gim. 1996 m.) vairavo automobilį „Audi A6“.
Taip pat lapkričio 15 d. apie 1 val. 53 min. Vilniaus r., Nemėžio seniūnijoje, Skaidiškių kaime, girtas (2,27 prom.) vyras (gim. 1978 m.) vairavo automobilį „VW Tiguan“.
Tą pačią dieną apie 21 val. 23 min. Vilniuje, Trakėnų g., automobilis „Citroen“, vairuojamas girto (1,86 prom.) vyro (gim. 1989 m.), kliudė automobilį BMW.
Apie 22 val. Vilniaus r., Mickūnų seniūnijoje, Skaisterių kaime, girtas (1,65 prom.) vyras (gim. 1994 m.) vairavo automobilį „Audi 80“.
Marijampolės apskrities VPK praneša, kad lapkričio 15 d. apie 20 val. 46 min. Marijampolėje, Birštono g., automobilį „Mitsubishi Outlander“ vairavo girtas vyras (gim. 1989 m.), kuriam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,06 prom. Automobilis išgabentas į saugojimo aikštelę.
Šiaulių apskrities VPK informuoja, kad lapkričio 15 d. apie 22 val. 30 min. Radviliškio r., Kurklių kaime, girtas (2,01 prom.) vyras (gim. 1979 m.) vairavo automobilį „Mitsubishi Pajero“.
Utenos apskrities VPK praneša, kad lapkričio 15 d. apie 19 val. 47 min., Molėtų r., Giedraičių seniūnijoje, Jasiuliškių kaime vyras (gim. 1984 m.) būdamas girtas (nustatytas 1,96 prom. girtumas) vairavo automobilį „Toyota Avensis“.
Klaipėdos apskrities VPK informuoja, kad lapkričio 15 d. apie 16 val. 20 min. Klaipėdos r., Jurdrėnų kaime, automobilio „Opel Zafira“ vairuotojui (gim. 1977 m.) nustatytas 2,25 prom. girtumas.
Tą pačią dieną apie 21 val. Palangoje, Kuršių take, automobilio „Audi“ vairuotojui (gim. 1992 m.) nustatytas 2,25 prom. girtumas.
Alytaus apskrities VPK informuoja, kad lapkričio 15 d. apie 23 val. 24 min. Alytuje, Vilties g., patikrinimui sustabdytas automobilis „Opel“, kurį vairavo girtas (1,60 prom.) vyras (gim. 1995 m.).
Taip pat lapkričio 15 d. apie 23 val. Prienų r., Veiverių seniūnijoje, Padrečių kaime, neturėdamas teisės vairuoti transporto priemones, girtas (1,96 prom.) vyras (gim. 1959 m.), vairuodamas automobilį „VW Passat“, jo nesuvaldė ir nuvažiavo į pakelės griovį. Eismo įvykio metu žmonės nenkentėjo.
Kauno apskrities VPK praneša, kad lapkričio 15 d. apie 13 val. 40 min. Kaune, Karaliaus Mindaugo pr., automobilį „Kia“ vairavo girtas vyras (gim. 1983 m.). Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,57 prom.
Taip pat lapkričio 15 d. apie 21 val. 40 min. Kauno r., Mastaičių kaime, automobilis „Volkswagen“, vairuojamas girto vyro (gim. 1975 m.), atsitrenkė į apšvietimo stulpą. Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,31 prom.
Tą pačią dieną apie 22 val. 15 min. Kaune, Liucijanavos g., nuo kelio nuvažiavo automobilis „VW Passat“. Vairuotojui (gim. 1985 m.) nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,29 prom.
Dėl visų įvykio pradėti ikiteisminiai tyrimai. Vairuotojams be kita ko gresiai ir iki metų kalėjimo.