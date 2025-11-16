Lietuvos dienaKriminalai

Vilniuje pavogta brangi garso aparatūra

2025 m. lapkričio 16 d. 09:33
Lrytas.lt
Vilniaus policija ieško nusikaltėlių, pavogusių brangią garso aparatūrą.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, lapkričio 15 d. apie 3 val. Vilniuje, Vilkpėdės g., pastebėta, kad iš pastato, išlaužus patalpų durų spyną, buvo pavogta garso aparatūra.
Nuostolis – apie 40 000 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, ryšių kabelių kanalų sistemą, saugyklą ar saugomą teritoriją arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, arba pagrobė strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
