Lietuvos dienaKriminalai

Uostamiestyje purškiamais dažais apgadinta namo siena

2025 m. lapkričio 17 d. 09:40
Klaipėdoje sekmadienio rytą pastebėta, kad purškiamais dažais apgadinta pastato siena, pranešė policija.
Daugiau nuotraukų (1)
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 8 val. Tilžės gatvėje pastebėta, kad purškiamais dažais yra apgadinta namo siena.
Padaryta žala įvertinta apie 2,5 tūkst. eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Klaipėdasienadažai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.