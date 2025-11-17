Už disponavimą kvaišalais įkalinimo įstaigoje – byla teisme

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė Nomeda Urbonavičienė, o tyrimą atliko Lietuvos kalėjimų tarnybos Kriminalinės žvalgybos valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai.
Baudžiamosios bylos duomenimis, kaltinamieji, veikdami bendrininkų grupėje, neteisėtai disponavo psichotropine medžiaga turint tikslą ją platinti ir platino laisvės atėmimo įstaigoje.
Įtariama, kad vienas iš kaltinamųjų, per laisvėje esantį R. B., suorganizavo fentanilio įgijimą ir perdavimą. Asmuo, vykdydamas gautus nurodymus, įgijo 5 gramus amfetamino, kurį nugabeno savo automobiliu į iš anksto sutartą vietą ir ten kvaišalus paslėpė. Tačiau šią psichotropinę medžiagą rado ir paėmė Kalėjimų tarnybos pareigūnai.
Manoma, kad kaltinamasis E. G., pasinaudodamas kitais asmenimis, suorganizavo kvaišalų įgijimą ir atgabenimą į įkalinimo įstaigą. E. G. susitarė su laisvės atėmimo bausmę atliekančiu V. T., kad pastarojo sutuoktinė D. T., būdama laisvėje, įgis psichotropines medžiagas ir jas perduos tolimesniam platinimui.
Įtariama, kad D. T., veikdama pagal duotus nurodymus, įgijo labai didelį kiekį – 22 gramus – gryno sintetinio kanabinoido, kurį padalijo į dvi dalis. Dalį kvaišalų kaltinamoji paliko sutartoje vietoje, o likusią dalį laikė savo namuose. Paslėptą ir namuose laikytą psichotropinę medžiagą rado ir paėmė Kalėjimų tarnybos pareigūnai.
R. B. šioje byloje taip pat kaltinamas tuo, kad, neturėdamas leidimo, savo gyvenamojoje vietoje laikė 39 vnt. pirmos rūšies, pramoninės gamybos šovinių, 17 vnt. antros rūšies pramoninės gamybos šovinių.
Kaltinamiesiems pareikšti kaltinimai pagal Baudžiamojo kodekso (BK) 260 straipsnio 1 dalį, 260 straipsnio 3 dalį. Vienas asmenų kaltinamas pagal BK 253 straipsnio 1 dalį.
BK už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti numato laisvės atėmimą nuo dviejų iki aštuonerių metų. Už neteisėtą disponavimą labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu BK numatyta laisvės atėmimo bausmė nuo dešimties iki penkiolikos metų. BK už neteisėtą disponavimą šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis numato baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki penkerių metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmenys laikomi nekaltais, kol jų kaltumas nėra įrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
kvaišalai kalėjimas prokuratūra
