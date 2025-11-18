Kaune vagys nuniokojo automobilį „Porsche Cayenne“, Vilniuje – tris BMW

Pirmadienį apie 6 val. 30 min. Vilniuje, Erfurto gatvėje, automobilių stovėjimo aikštelėje, buvo pastebėta, kad išdaužtas automobilio „BMW 535 F11“ priekinių durelių lango stiklas ir pavogtas vairas, spidometras, pinigai. Nuostolis – 1 540 eurų.
Po pusvalandžio, 7 val., buvo gautas pranešimas, kad Vilniuje, Bukčių gatvėje, išdaužtas automobilio „BMW 318“ galinių durelių lango stiklas ir pavogtas vairas „M Sports“. Nuostolis – 1 102 eurai.
Netrukus sulaukta dar vieno pranešimo – apie 7 val. Vilniuje, Erfurto gatvėje, buvo pastebėta, kad išdaužtas automobilio BMW galinių durelių lango stiklas ir pavogtas vairas, prietaisų skydelis. Nuostolis – apie 1 500 eurų.
Naktį į antradienį, apie 01.30 val. Kaune, Šeštokų gatvėje, nuo automobilio „Porsche Cayenne“ buvo pavogti priekiniai žibintai. Padaryta turtinė žala siekia apie 2000 eurų.
Dėl vagysčių pradėti ikiteisminiai tyrimai.