Kunigo Ričardo Mikutavičiaus budeliui laisvė horizonte nešmėkštelėjo: Vladas Beleckas kalės iki gyvos galvos

Kauno apygardos teismas ketvirtadienį atmetė Pravieniškių 2-ojo kalėjimo teikimą dėl griežčiausios bausmės pakeitimo V. Beleckui į terminuotą laisvės atėmimą. Tiesa, garsiam kaliniui nepalankus sprendimas dar gali būti apskųstas.
Svarstymai dėl terminuotos bausmės skyrimo liūdnai pagarsėjusiam V. Beleckui teismuose vyksta nuo 2019 metų, tačiau atsižvelgiant į padarytų nusikaltimų sunkumą, vartai į laisvę jam neatsiveria.
Pagal įstatymus nuteistųjų iki gyvos galvos prašymai dėl bausmės pakeitimo į terminuotą 5–10 metų laisvės atėmimą svarstomi praėjus 20 metų nuo įkalinimo.
Svarstant bausmės pakeitimo klausimą V. Beleckui, Kauno prokuroras Vytautas Gataveckas tam nepritarė, tvirtindamas, kad bausmės už labai sunkų nusikaltimą sušvelninimui nėra pagrindo.
Tokios pačios pozicijos laikėsi ir Indrės Averkienė vadovaujama teisėjų kolegija.
„Teisėjų kolegijos vertinimu, išlieka svarbi aplinkybė, kad teisminio nagrinėjimo metu nuteistasis kaltę pripažino iš dalies, neigė organizavęs nužudymą. Nors šiuo metu nuteistasis kaltę pripažįsta, tačiau dalies pagrobtų meno vertybių buvimo vieta iki šiol nenustatyta, jis paaiškinimų apie tai nepateikia.
Be to, Apygardos teismas akcentavo ir tai, kad nuteistojo elgesio korekcija bausmės atlikimo metu nėra išimtinai nuosekliai teigiama, o žymesnė nuteistojo elgesio korekcija ir nusikalstamo elgesio rizikos mažinimas iš esmės stebimi paskutiniuosius kelerius metus, būtent atsiradus formaliai galimybei jam taikyti laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės pakeitimą terminuota laisvės atėmimo bausme.
„Teigiama nuteistojo elgesio korekcija laisvės atėmimo bausmę vykdančioje institucijoje dar nėra ilgalaikė ir išimtinai nuosekli, o nustatyti kriminogeniniai didinantys nusikalstamo elgesio riziką veiksniai dar gali būti mažinami. Šiuo metu keisti bausmę švelnesne nėra pagrindo“ – rašoma teismo nutartyje.
Nagrinėjant prašymus dėl įkalinimo iki gyvos galvos pakeitimo į terminuotą bausmę, atsižvelgiama į nuteistojo elgesį kalėjime, pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos laipsnį, ar jis atlygino žalą nukentėjusiems, kitus faktorius.
Pavyzdžiui, 2022 metais svarstant bausmės sušvelninimo klausimą pranešta, kad V. Beleckas už grotų taisykles buvo pažeidęs 10 kartų, gavęs 5 nuobaudas už alkoholio ir draudžiamų daiktų laikymą, 19 kartų skatintas.
Garsus Kauno kunigas, poetas, kolekcininkas Ričardas Mikutavičius (1935–1998) buvo nužudytas 1998 metų liepos 1 dieną – įvilioję į svetimą butą, Lietuvą savo žiaurumu pašiurpinę nusikaltėliai jį apsvaigino eteriu, įdėjo kūną į automobilio bagažinę, nuvežė prie Nemuno ir nuskandino.
Iš kunigo namų pagrobti meno kūriniai buvo įvertinti beveik 1,5 mln. eurų.
Nuosprendis dėl įkalinimo iki gyvos galvos V. Beleckui buvo paskelbtas 2000 metais.
KaunasRičardas MikutavičiusVladas Beleckas
