Mažamečius vaikus žeminusi ir įžeidinėjusi buvusi lopšelio-darželio darbuotoja nuteista dėl piktnaudžiavimo

Vilniaus miesto apylinkės teismas šiuo metu jau nebedirbančią moterį pripažino kalta dėl piktnaudžiavimo (pagal Baudžiamojo kodekso 228 str. 1 d.) ir skyrė jai 7 500 eurų baudą. Iš moters taip pat priteista valstybei atlyginti antrinės teisinės pagalbos išlaidas bei nukentėjusiųjų atstovų patirtas teisines išlaidas, kurių bendra suma sudaro apie 3 400 eurų.
Teismo sprendimu kai kurių mažamečių nukentėjusiųjų patirtą neturtinę žalą – viso 12 tūkst. eurų – turės atlyginti lopšelis-darželis, kurį lankė vaikai.
Sudėtingą, su mažamečiais nukentėjusiaisiais susijusį ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė, tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.
Bylos duomenimis, vieno Vilniaus lopšelio-darželio auklėtojo padėjėja, būdama valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, 2023 m. lapkričio mėn., turėdama pareigą prižiūrėti lopšelio grupės vaikus ir būti atsakinga už jų sveikatą bei gyvybę, rūpintis jų higiena, viršydama savo įgaliojimus grupėje kūrė mažamečiams nesaugią aplinką, ant jų nuolat šaukė, sistemingai žemino juos užgauliais ir įžeidžiančiais žodžiais, išsakomais piktai bei pakeltu tonu.
Apie galimai nusikalstamą auklėtojo padėjėjos elgesį teisėsaugos institucijas informavo grupę lankančių vaikų tėvai, pastebėję mažamečių elgesio pokyčius bei nenorą eiti į ugdymo įstaigą.
Byloje nukentėjusiais pripažinta 13 mažamečių vaikų.
Išnagrinėjęs baudžiamąją bylą teismas atsižvelgė į prokurorės argumentus, kad nuteistosios veiksmais buvo šiurkščiai pažeisti įstatymai, vaiko teisės ir interesai, sumenkintas vaikų ugdymo įstaigos įvaizdis bei autoritetas. Auklėtojo padėjėjos pykčio proveržiai, pakeltas balsas, rėkimas, keiksmažodžiai, užgauliojimai mažamečiams vaikams kėlė emocinę sumaištį bei neigiamus išgyvenimus.
Teismas pažymėjo, kad šiuo atveju nusikalstama veika padaryta prieš mažamečius vaikus, kurie patys negalėjo apsiginti ir buvo nuteistosios priežiūroje, nuo jos priklausomi. Mažamečių asmenų įžeidinėjimai, žeminimai, pašiepimai, gąsdinimai buvo nesuderinami su vaikų gera savijauta, nors valstybė per ugdymo įstaigoje paslaugas teikiančius asmenis yra įsipareigojusi tokiais asmenimis rūpintis, sukurti saugią ir vaikų poreikius atitinkančią aplinką.
Teismas konstatavo, jog piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi nuteistoji padarė didelę neturtinę žalą mažamečiams nukentėjusiesiems ir didelę žalą institucijai – vienam sostinės lopšeliui darželiui, bei Lietuvos valstybei.
Pirmosios instancijos teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
