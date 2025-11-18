Prieš didžiąsias metų šventes – nelegalaus alkoholio antplūdis

Nelegaliai įvežamų alkoholinių gėrimų srautai kelia vartotojams ir valstybei rimtų ekonominių, teisinių ir sveikatos rizikų. Ne paslaptis, kad alkoholis – vienas iš labiausiai klastojamų produktų, o neteisingai pažymėti arba pagaminti gėrimai gali būti pavojingi sveikatai.
Nelegalaus alkoholio mastai ir tendencijos
Spalio pradžioje Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) pareigūnai Vilniaus rajone aptiko sandėlį su 8 tonomis nelegalios degtinės, viskio, konjako, vyno – prekių vertė viršija 100 tūkst. eurų.
Pasak Lietuvos muitinės atstovų, šiuo metu nelegalaus alkoholio apyvartoje dominuoja stiprieji gėrimai (degtinė, brendis ir likeriai) bei vynai.
„Dauguma nelegalaus alkoholio atvejų susiję su vietine gamyba. Pastaraisiais metais buvo nustatytos kelios neteisėtos alkoholio gamybos vietos skirtinguose Lietuvos regionuose. Be to, tam tikra dalis produkcijos vis dar atgabenama iš Rusijos ir Baltarusijos“, – teigia Muitinės kriminalinės tarnybos nusikaltimų tyrimų skyriaus viršininkas Žilvinas Subačius.
Nelegali produkcija dažniausiai įvežama sausumos keliais, o naujų gabenimo maršrutų ar taktikų pastaruoju metu nefiksuojama.
Tačiau pareigūnai pastebi sezoninius svyravimus – prieš didžiąsias metų šventes nelegalaus alkoholio gamyba ir įvežimai suaktyvėja. Pavyzdžiui, pernai lapkričio 13 d. MKT pareigūnai Kauno rajone ir Vilniuje aptiko nelegalaus alkoholio sandėlius, kur rado apie 2 400 dėžių svaigalų.
Rasta nelegalaus prancūziško ir itališko šampano, brendžio, konjako, putojančio vyno, degtinės – nepažymėtų lietuviškomis banderolėmis ir be jokių įsigijimo dokumentų. Pareigūnų žiniomis iš abiejų sandėlių aktyviai nelegaliai prekiauta alkoholiu.
Lietuvos muitinė aktyviai tikrina importuojamas siuntas ir lauktuves, o įtariant intelektinės nuosavybės pažeidimus ar produktų saugumo riziką — sulaiko prekes tol, kol atliekami tyrimai.
Nustačius, kad prekės suklastotos ar pavojingos, jos yra sunaikinamos, o asmenims, atsakingiems už neteisėtą ženklinimą ar įvežimą, gresia administracinė (baudos nuo 300 iki 3 000 eurų) arba baudžiamoji atsakomybė.
Sulaikymai ir statistika
Nelegalaus alkoholio kiekiai, aptinkami vienu metu, labai skiriasi – nuo kelių butelių iki kelių tūkstančių litrų. „Viskas priklauso nuo turimos informacijos ir operacijų masto. Pavyzdžiui, vienos operacijos metu buvo sulaikyta net apie 8 tūkstančius litrų įvairių alkoholinių gėrimų“, – sako Ž.Subačius.
2025 m. pradėti 4 ikiteisminiai tyrimai, sulaikyta 11 763 litrai nelegalaus alkoholio, kurio vertė – apie 200 tūkst. eurų.
2024 m. pradėti 3 ikiteisminiai tyrimai, sulaikyta 51 304 litrai nelegalaus alkoholio, kurio vertė – 388 tūkst. eurų.
Kontrabandininkai naudoja įvairias slėpimo taktikas: alkoholis dažnai slepiamas automobilių konstrukcijose, falsifikuotose pakuotėse su žymių gamintojų logotipais, gabenamas naudojantis suklastotais krovinio dokumentais arba be jokių dokumentų.
Taip pat nustatyti atvejai, kai nelegaliose gamybos vietose buvo falsifikuojami žinomų prekės ženklų alkoholiniai gėrimai, kurie vėliau patekdavo į rinką kaip originalūs produktai.
Nelegalaus alkoholio prekybos grandinėse dalyvauja įvairūs šešėliniai veikėjai – nuo pavienių kontrabandininkų iki organizuotų grupių, apimančių organizatorius, bendrininkus ir tiesioginius vykdytojus.
Nors dauguma šių asmenų „specializuojasi“ tik nelegalaus alkoholio srityje, pasitaiko atvejų, kai jie yra susiję ir su kitomis nusikalstamomis veikomis – cigarečių ar narkotinių medžiagų kontrabanda.
Technologijos ir kontrolės priemonės
Pavyzdžiai iš kiekvienos sulaikytos alkoholio siuntos yra perduodami į Muitinės laboratoriją tyrimui. Esant poreikiui, glaudžiai bendradarbiaujama su teisėtais alkoholio gamintojais ar jų atstovais, siekiant nustatyti produktų kilmę ir autentiškumą.
Nelegalaus alkoholio apyvarta kenkia teisėtai prekybai ir valstybės biudžetui.
„Šešėlinė veikla iškreipia sąžiningą konkurenciją – teisėti gamintojai ir prekybininkai praranda pajamas, valstybė nesurenka mokesčių, o tai atsiliepia kiekvienam šalies gyventojui – nuo mažesnių atlyginimų iki nesuremontuotų kelių ar tiltų“, – pabrėžia pareigūnai.
Be to, nelegalus alkoholis dažnai gaminamas antisanitarinėmis sąlygomis, o jo sudėtyje gali būti sveikatai pavojingų medžiagų.
naminė degtinėmuitinėšešėlinė veikla
Rodyti daugiau žymių