Profesinės sąjungos: pabėgimai iš kalėjimo – sisteminė yda, o ne pareigūnų aplaidumo rezultatas

„Ir ne visi tiek klausimai yra patogūs Pravieniškių 1-ojo kalėjimo ir Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovams“, – pabrėžia jis. „Kaip mūsuose jau įprasta, po skambių įvykių yra skubama kaltinti žemiausios grandies pareigūnus. Neva jie miegojo, neva jie netinkamu metu nuteistajam leido tvarkyti patalpas – tokių ir panašių kaltinimų šiomis dienomis galima išgirsti ir pamatyti viešojoje erdvėje, žiniasklaidoje“.
Anot profesinės sąjungos lyderio, visos šios versijos bus patikrintos atlikus įvykio tyrimą, tačiau jau dabar galima kelti klausimus ar eiliniai žemiausios grandies pareigūnai dėl šio incidento kalti labiau nei Pravieniškių 1-ojo kalėjimo vadovai ar, pavyzdžiui, LKT direktoriaus pavaduotojas Linas Nanartavičius? Jie yra atsakingi už darbo organizavimą ir kontrolę.
„Visų pirma, kiek turiu informacijos, video kamerų įrašai patvirtina, jog įvykio metu budėję pareigūnai nemiegojo. Gali būti, jog ši versija buvo paskleista siekiant visą kaltę dėl įvykio suversti eiliniams pareigūnams. Visgi aš norėčiau LKT direktoriaus pavaduotojui ir Pravieniškių 1-ojo kalėjimo vadovams viešai užduoti kelis klausimus apie tarnybos ir darbo organizavimą šioje įstaigoje. Įvykio metu poste budėjo 2 pareigūnai. Ar toks jų skaičius yra pakankamas? Kodėl ir kas dirbti tvarkiniu paskyrė pabėgti linkusį nuteistąjį? Tikiuosi, į šiuo klausimus taip pat bus atsakyta įvykio tyrime“, – teigia K. Pauliukas.
„Esu įsitikinęs, kad tokie įvykiai nutinka ne dėl pareigūnų aplaidumo, o dėl ydingos sistemos. Lietuvoje nėra naujų ir modernių kalėjimų, pareigūnų drastiškai trūksta, o esantieji uždirba grašius. Jei situacija nepasikeis, greitu metu saugoti nuteistųjų tiesiog fiziškai nebebus kam. Mūsų pareigūnai vis dažniau svarsto palikti sistemą, ypač po to, kuomet dėl tokių ir panašių įvykių yra kaltinami būtent jie“.
K. Pauliukas taip pat atskleidžia, kad po įvykio vienam iš budėjusių pareigūnų prireikė medikų pagalbos – į gydymo įstaigą jis buvo išvežtas greitosios pagalbos automobiliu. „Esu tikras, kad po šio pabėgimo visų pirma turėjo būti nušalinti kalėjimo, kuriame visa tai įvyko, vadovai. Deja, bet pirminės indikacijos rodo, kad kaltę bus bandoma suverst paprastiems pareigūnams“.
