Ligoninėje atsidūręs marijampolietis: „Mane sumušė policininkai“

Policija informavo, jog penktadienį, apie 14 val. 30 min. į ligoninę iš Marijampolės, Varnupių gatvėje esančių savo namų pristatytas neblaivus 51 metų vyras (2,02 prom., vidutinis girtumo laipsnis).
Sužalojimaik buvo rimti, todėl vyriškis buvo paguldytas į šią gydymo įstaigą.
Marijampolietis medikams tvirtino, kad jį neva sumušė policijos pareigūnai. Policijoje surinkta pirminė medžiaga dėl vidutinio sunkumo sveikatos sutrikdymo.
Kol kas tikslinamos aplinkybės – kuomet situacija taps aiškesnė, bus sprendžiama, ar yra pagrindo kelti baudžiamąją bylą.
