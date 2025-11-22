Raseinių rajone liepsnos nusiaubė 6 automobilius: tiriama ir padegimo versija

Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešė, jog gaisras įsiplieskė penktadienį, apie 23 valandą Alėjų kaime, Bažnyčios gatvėje esančioje aikštelėje.
Vartai buvo užrakinti, todėl ugniagesiams diskiniu pjūklu teko nupjauti spyną.
Atvykus ugniagesiams, atvira liepsna degė „Audi Q5“ ir „Volvo V90“.
Liepsnos taip pat apgadino šalia šių mašinų stovėjusius 4 automobilius: „Škodą“, „Peugeot“ ir du „Volkswagen“.
Daugiausiai nuostolių patyrė „Audi“ ir „Volvo“ savininkai: „Audi“ sudegė visiškai, o „Volvo“ automoblyje liepsnų liežuviai nusiaubė galinę dalį, prietaisų skydelį, buvo termiškai paveiktas kėbulas.
Policija aiškinasi gaisro priežastį, nustatinėjamos aplinkybės. Viliamasi, kad situacija paaiškės, peržiūrėjus viešose vietose netolin gaisravietės įrengtos vaizdo kameros.
