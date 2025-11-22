Lietuvos dienaKriminalai

Raseinių rajone liepsnos nusiaubė 6 automobilius: tiriama ir padegimo versija

2025 m. lapkričio 22 d. 09:50
Raseinių rajone esančioje automobilių saugojimo aikštelėje liepsnoms nusiaubus net 6 transporto priemones, įvykiu susidomėjo policija ir gaisrų tyrėjai. Įtariama, kad automobiliai buvo tyčia padegti.
Daugiau nuotraukų (1)
Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešė, jog gaisras įsiplieskė penktadienį, apie 23 valandą Alėjų kaime, Bažnyčios gatvėje esančioje aikštelėje.
Vartai buvo užrakinti, todėl ugniagesiams diskiniu pjūklu teko nupjauti spyną.
Atvykus ugniagesiams, atvira liepsna degė „Audi Q5“ ir „Volvo V90“.
Liepsnos taip pat apgadino šalia šių mašinų stovėjusius 4 automobilius: „Škodą“, „Peugeot“ ir du „Volkswagen“.
Daugiausiai nuostolių patyrė „Audi“ ir „Volvo“ savininkai: „Audi“ sudegė visiškai, o „Volvo“ automoblyje liepsnų liežuviai nusiaubė galinę dalį, prietaisų skydelį, buvo termiškai paveiktas kėbulas.
Policija aiškinasi gaisro priežastį, nustatinėjamos aplinkybės. Viliamasi, kad situacija paaiškės, peržiūrėjus viešose vietose netolin gaisravietės įrengtos vaizdo kameros.
Raseinių rajonasGaisrasautomobilių saugojimo aikštelė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.