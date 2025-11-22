Lietuvos dienaKriminalai

Sukčiai siautėja toliau: iš senuko Vilniuje išviliojo 14 000 eurų

2025 m. lapkričio 22 d. 08:48
Sukčiai toliau siautėja, išviliodami pinigus iš jų melagystėmis patikinčių žmonių.
Vienas paskutinių pareiškimų teisėsaugai gautas Vilniuje penktadienį – nuo aferistų nukentėjo šiame mieste gyvenantis 78 metų vyras. Sostinės policija pranenė, jog ketvirtadienį apie 10 val. jam būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 14 000 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo, nusikaltėliai nustatinėjami.
