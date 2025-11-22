Tamsiame kelyje pėsčiąjį partrenkęs vairuotojas spruko, palikęs auką likimo valiai

Lietuvos dienaKriminalai

2025 m. lapkričio 22 d. 09:16
Tauragės rajone, tarpmiestiniame kelyje tamsiu paros metu žmogų patrenkęs vairuotojas paspruko iš avarijos vietos.
Vietos policija šeštadienį pranešė, jog ankstų lapkričio 12-osios rytą, apie 6 val. 53 min. Tauragės r., Ringių k., kelyje Mažeikiai-Plungė-Tauragė 130-ajame kilometre, nenustatytas vairuotojas su nenustatytu automobiliu, važiuodamas Tauragės miesto kryptimi, kliudė dešinėje kelio pusėje stovėjusį neblaivų 38 metų pėsčiąjį (1,37 prom.) ir pasišalino.
Pėstysis nedėvėjo šviesą atspindinčios liemenės, neturėjo atšvaito ar šviečiančio žibintuvėlio. Dėl patirtų traumų jiis pristatytas į gydymo įstaigą.
Dėl vairuotojo poelgio iškelta baudžiamoji byla, vyksta jo ir jo transporto priemonės paieška.
