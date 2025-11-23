Lietuvos dienaKriminalai

Biržų rajone vagys apšvarino medžiotojo sodybą: išnešti 4 peiliai, medžioklės ragas ir net erelio skulptūra

2025 m. lapkričio 23 d. 08:24
Lrytas.lt
Biržų rajone ilgapirščiai apšvarino sodybą, išnešdami medžiotoj medžiolės ragą, 4 medžioklinius peilius, gyvūno skulptūrą.
Policija informavo, jog šeštadienį, apie 9 val. 38 min. Biržų r., Nausėdžių k., 50 metų moteris pranešė pareigūnams apie iš garažo pavogtas tris talpyklas su 85 litrų dyzelinio kuro ir „STIHL“ benzininį pjūkllą.
Maždaug po pusvalandžio toje pačioje sodyboje gyvenantis 74 metų vyras parašė pareiškimą dėl medžioklės reikmenų vagystės – jis pasigedo medžiotojų rago, 4 peilių, varinės erelio skulptūrsos.
Bendra žala viršija 1000 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės, įtariamieji nustatinėjami.
VagystėBiržų rajonasmedžiotojas
