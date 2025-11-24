„Ikea“ padegimo byloje ukrainietis pripažintas kaltu dėl terorizmo, jam skirta laisvės atėmimo bausmė

Baudžiamąją bylą išnagrinėjusi Vilniaus apygardos teismo teisėja Sonata Raupėnaitė-Lekarauskienė paskelbė, kad D. Bardadimas pripažintas kaltu dėl teroro akto įvykdymo, mokymosi teroristiniais tikslais, veikimo teroristiniais tikslais ir neteisėto disponavimo sprogmenimis.
Tokie kaltinimai jam buvo inkriminuoti byloje dėl prekybos centre „Ikea“ sukelto gaisro.
Teismas jaunuoliui, kuris nusikaltimų padarymo metu buvo nepilnametis, skyrė penkerių metų laisvės atėmimo bausmę, tačiau ją sumažino trečdaliu, nes byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka. Tokiu būdu D. Bardadimui skirta trejų metų ir keturių mėnesių trukmės laisvės atėmimo bausmė.
Kaip nurodė teisėja S. Raupėnaitė-Lekarauskienė, D. Bardadimas pripažintas kaltu ne tik dėl Vilniuje, prekybos centre „Ikea“, sukelto gaisro, bet ir dėl rengimosi įvykdyti teroro aktą Šiauliuose.
Teismo vertinimu, ukrainiečiui inkriminuoti nusikalstami veiksmai buvo įvertinti kaip tęstiniai.
Teisėja S. Raupėnaitė-Lekarauskienė viešai paskelbė tik rezoliucinę teismo sprendimo dalį. Likusi sprendimo dalis paskelbta neviešame teismo posėdyje.
Teismo verdiktą išklausė ir pats D. Bardadimas, kurį į teismo salę atvedė Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai. Jaunuoliui teismo sprendimą į rusų kalbą vertė vertėja.
Vilniaus apygardos teismo sprendimas dar neįsiteisėjo, jis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Prokuroras: kaltinamasis veikė su Rusijos žinia
Valstybinį kaltinimą byloje palaikęs prokuroras Tomas Uldukis žurnalistams pirmadienį neatsakė, ar skųs teismo sprendimą. Visgi, jis priminė, kad pats siūlė teismui D. Bardadimui skirti ketverių metų laisvės atėmimo bausmę, tad, anot jo, teismas iš dalies tenkino jo siūlymą.
T. Uldukis tvirtino, kad teismas D. Bardadimas nuteisė ne tik už terorizmą, bet kartu ir pripažino, kad jis veikė su Rusijos žinia.
„Turbūt esminės šios baudžiamosios bylos aplinkybės yra tokios, kad asmuo buvo pripažintas įvykdęs teroro aktą, į kurio sudėtį įėjo ir rengimosi veiksmai atlikti panašaus pobūdžio nusikalstamas veikas ne tik Vilniuje, bet ir kitame Lietuvos mieste, taip pat ir Latvijos Respublikoje. Veika buvo kvalifikuota ne kaip visuotinai pavojingu būdu padarytas svetimo turto sugadinimas, o kaip teroro aktas. Teismo vertinimu, kaltinamasis veikė su Rusijos Federacijos žinia, tai yra veikdamas karinės žvalgybos tarnybų interesais“, – komentavo prokuroras.
Anksčiau skelbta, kad D. Bardadimo atžvilgiu ikiteisminį tyrimą atlieka ir Lenkijos pareigūnai, tad neatmestina, jog ir ten jam gali tekti stoti prieš teismą – ukrainietis gali būti perduotas šiai šalia.
Tiesa, prokuroras T. Uldukis teigė, jog kol kas anksti kalbėti apie galimą D. Bardadimo perdavimą Lenkijai.
„Anksti dar komentuoti šiuos dalykus, kas liečia Lenkiją, kadangi tai yra Lenkijoje vysktantys kiti ikiteisminiai tyrimai“, – sakė prokuroras.
Nuteistasis nelinkęs skųsti teismo sprendimo
D. Bardadimo advokatė Renata Janušytė prašė teismo jo ginamąjį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, kadangi jaunuolis pripažįsta kaltę, gailisi dėl savo veiksmų, padėjo atskleisti organizuotos grupės narius ir kitas nusikaltimo aplinkybes.
Pirmadienį teismui D. Bardadimą paskelbus kaltu dėl terorizmo ir kitų nusikaltimų, ukrainiečio advokatė R. Janušytė teigė, jog jos ginamasis dar susipažins išsamiau su teismo sprendimu. Visgi, anot advokatės, jaunuolis nėra linkęs skųsti nuosprendžio.
„Kiek dabar išreiškė nuomonę, kad lyg nesiruošia skųsti“, – žurnalistams teisme sakė R. Janušytė.
Anot jos, D. Bardadimas nenori viešai atskleisti savo pozicijos dėl bylos. Tiesa, jaunuolis, kuri iki šiol laikomas suimtas, suėmimo sąlygomis Lietuvoje yra patenkintas.
„Nusiskundimų neturi, jam čia yra gerai, kažkokių neigiamų aplinkybių jis nenurodė“, – teigė R. Janušytė.
Už išpuolius jaunuoliams siūlyti pinigai ir BMW
ELTA primena, kad kovą prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje minėtam Ukrainos piliečiui, veikusiam Rusijos tikslais, pareikšti kaltinimai dėl pernai, gegužės 9 dieną, Vilniuje, prekybos centre „Ikea“, sukelto gaisro.
Bylos duomenimis, pernai gegužės 8 d. D. Bardadimas, įgyvendindamas keletą mėnesių kruopščiai planuotą teroro aktą, viename iš skyrių parduotuvės „Ikea“ skyrių paslėpė padegamąjį mechanizmą su laiko užtaisu, kuris buvo aktyvuotas gegužės 9 d. apie 4 val. ryto. Tiesa į kilusį gaisrą laiku sureagavo prekybos centro darbuotojai, priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo tarnybos, tad buvo išvengta visiško „Ikea“ visiško sunaikinimo.
Anot prokuratūros, šią ir kitas nusikalstamas veikas vykdė teroristinė grupė, išpuolį galimai organizavo ir užsakė asmenys, susiję su Rusijos specialiosiomis tarnybomis.
Kaip skelbė prokuratūra, įtariama, kad „Ikea“ padegimu kaltinamas Ukrainos pilietis anksčiau vyko į Lenkiją, kur slapto susitikimo metu įsipareigojo padegti bei susprogdinti prekybos centrus, esančius Lietuvoje bei Latvijoje.
Teisėsaugos duomenimis, D. Bardadimas, rengdamasis įgyvendinti teroristinius aktus, rinko bei perdavinėjo kitiems teroristinės grupės nariams informaciją, svarbią planuojant teroro aktus, analizavo ir tikrino teroristinio akto įgyvendinimo galimybes bei atsitraukimo kelius. Anot prokuratūros, vyras praėjusių metų gegužės 13 d. autobusu išvyko į Rygą, tačiau policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aro“ pareigūnų buvo sulaikytas prie Panevėžio. Sulaikymo metu buvo rastos ir Rygoje planuotam teroro aktui surengti skirtos priemonės.
Anot prokuratūros, D. Bardadimas nusikalstamas veikas galimai padarė, būdamas nepilnamečiu, jis įvardijamas kaip nusikaltimų vykdytojas.
Teisėsaugos duomenimis, jaunuoliams už išpuolių vykdymą pažadėta apie 10 tūkst. eurų, o už „Ikea“ padegimą – ir BMW automobilis.
Manoma, kad „Ikea“, kaip taikinys, buvo pasirinkta neatsitiktinai – Rusijai užpuolus Ukrainą, Rusijoje buvo uždaryta 17 šio tinklo parduotuvių, 3–4 gamybos vietos, tai padarė neigiamą įtaką apie 15 tūkst. dirbančiųjų Rusijoje. Be to, „Ikea“ grupė ženkliai prisidėjo prie paramos Ukrainai.
