Po Kauno eglutės įžiebimo šventoriaus kieme – itin chamiškas elgesys su muštynių elementais

Viešojoje erdvėje išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuoti Rotušės aikštės prieigose konfliktuojantys vyrai. „Kas vyksta Kaune“ portalo skaitytojai pateikė daugiau detalių apie šį incidentą.
Šeštadienį, po vakar vykusios eglutės įžiebimo šventės, internete išplito dviejų vyrų muštynes miesto centre įamžinęs vaizdo įrašas.
Video prasideda nuo momento, kuomet vienas iš konflikto dalyvių yra nukritęs ant žemės, o antrasis jam, be skrupulų, koja smūgiuoja į viršutinę kūno dalį.
Kaip apie šią situaciją portalui „Kas vyksta Kaune“ komentavo įvykį stebėjęs liudininkas, ant žemės vaizdo įrašo pradžioje buvęs muštynių dalyvis – galimai yra užsienietis. Liudininko teigimu, vaizdo įrašas užfiksuotas ankstyvą sekmadienio rytą – 05.17 val.
„Atėjome apžiūrėti eglutę ir išgirdom triukšmą. Pamatėm muštynes, kaip supratom, lietuvis prieš girtą lenką. Po to, kai baigėsi video, lenkas bandė įeiti į groovį, bet gavo dujų.
Vėliau lindo prie taxi vairuotojo, bet jį atsisakė vežti. Galiausiai lenkas liko stovėti ir ašaroti nuo pipirinių dujų“, – įvykių eigą nupasakojo kaunietis.
Kauno apskr. VPK vakar dienos įvykių suvestinėje apie šį įvykį užsiminta nebuvo, tačiau konflikto vietoje yra nemažai kamerų, kuriomis galima identifikuoti muštynių kaltininkus bei dalyvius.
Kaip jau rašėme, „Kas vyksta Kaune“ dėl viešosios tvarkos pažeidimų renginio metu kreipėsi į Kauno policiją. Policijos turimais duomenimis, po vakar vykusio eglutės įžiebimo buvo pradėtas tik vienas ikiteisminis tyrimas.
„Lapkričio 22 d. apie 22.30 val. Kaune, Laisvės al., vyras, gimęs 2005 metais, viešoje vietoje išdaužė pastato durų stiklą“, – nurodė Kauno policija.
KaunasKalėdų eglėmuštynės
