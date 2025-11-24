Prie Nemuno vaikštinėjusiai porai vyras grasino dujiniu revolveriu

Policija įtariamąjį netrukus sulaikė – pas vyrą rastas neteisėtai laikomas ginklas ir stiklinis indas galimai su narkotine medžiaga.
Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas užfiksuotas sekmadienio pavakare, apie 15 val., Gintaro gatvėje, parke, prie Nemuno upės.
Vyrui (gim. 1993 m.) ir moteriai (gim. 1993 m.) vyriškis grasino daiktu, panašiu į revolverį.
Sulaikytas įtariamasis (gim. 1994 m.), pas kurį rastas ir paimtas neteisėtai laikomas dujinis revolveris su penkiais šoviniais bei stiklinis indas su augalinės kilmės medžiaga.
Vyras uždarytas į areštinę, jam teks atsakyti pagal tris Baudžiamojo kodekso straipsnius – grasinimą nužudyti, neteisėtą ginklo laikymą ir disponavimą narkotikais.
