Prokuroras pasiūlė L. Ragelskiui uždrausti naudotis socialiniais tinklais ir įpareigoti jį dėvėti apykoję

Anot prokuratūros, „Youtube“ kanale paskelbtame vaizdo įraše L. Ragelskis įžeidinėjo protestuojančiuosius prieš autoritarinį Baltarusijos prezidentą Aliaksandrą Lukašenką, tyčiojosi iš jų.
Taip pat, prokuratūros duomenimis, viename iš vaizdo įrašų L. Ragelskis fiksavo, kaip esą išniekino viešą pagarbos vietą – į šiukšlių maišą sukrovė prie Baltarusijos ambasados pastatytus nuo Minsko režimo žuvusių aktyvistų portretus, pastatytas žvakes, gėles.
Už šiuos veiksmus prokuroras Mantas Januškevičius prašo L. Ragelskiui skirti 1 metų ir 9 mėnesių laisvės apribojimo bausmę ir ribojimą jungtis, kelti įrašus į aukščiau nurodytas platformas. Draudimą prokuroras prašo taikyti per laisvės apribojimo bausmės laikotarpį.
Prokuroras taip pat mano, kad L. Ragelskis turi dėvėti apykoję, o nuo 23 iki 6 val. turi būti namuose, dalyvauti elgesio pataisos programose bei nemokamai išdirbti 100 valandų globos įstaigose, kurios rūpinasi senyvo amžiaus žmonėmis.
Kaltintojas taip pat prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo skirti L. Ragelskiui 12,5 tūkst. eurų baudą.
Prokuroras M. Januškevičius taip pat prašo teismo taikyti draudimą L. Ragelskiui lankytis renginiuose susibūrimuose prieš A. Lukašenkos režimą, būti artimoje aplinkoje.
Nuolat filmuoja teisme
L. Ragelskis nuolat filmuoja teismą, jo darbuotojus, rusų kalba apibūdina juos menkinančiai žodžiais ir skelbia šiuos įrašus viešai.
„Pažiūrėkit, pažiūrėkit – šitas žmogus nori mane dviem metams atjungti nuo interneto“, –pasibaigus posėdžiui niršo L. Ragelskis ir filmavo prokurorą. L. Ragelskis nuolat filmuoja teismą, jo darbuotojus, rusų kalba apibūdina juos menkinančiai žodžiais ir skelbia šiuos įrašus viešai.
Vilniaus miesto apylinkės teisme pirmadienį prasidėjo baigiamosios kalbos L. Ragelskio byloje, pirmasis pasisakė prokuroras. Kitą savaitę žodis bus suteiktas kaltinamojo advokatei.
Kalbėdamas per posėdį prokuroras M. Januškevičius sakė manantis, kad kaltinimai L. Ragelskiui teisme pasitvirtino, jo pasisakymai buvo nukreipti į grupių žeminimą ir niekinimą, buvo išsakomas priešiškumo žydams naratyvas.
„Turinys niekinantis, smurtinių raginimų nebuvimas nepanaikina antisemitinio požiūrio. Išjuokiami religiniai ritualai. Specialistų išvados sako, kad turinys atitinka diskriminacijos ir neapykantos kalbos požymius. Įstatymas numato, kad baudžiami ne tik smurtiniai raginimai, bet ir vieši pasisakymai“, – sakė prokuroras.
Jis pažymėjo, kad savo viešais pasisakymais „Yuotube“ kanale L. Ragelskis iškreipė pilietinės visuomenės esmę, įterpdamas antisemitinius naratyvus.
„L. Ragelskio pasisakymai yra diskriminaciniai, klasikiniai mitai ir stereotipai apie žydus. Dirbtinė ir melaginga konstrukcija, esą baltarusių protestai siejami su žydų religine tapatybe, esą protestas nėra autentiškas laisvės siekis. Taip žydai apkaltinamai dalyvaujant slapta politiniuose procesuose, esą už baltarusių protestų stovi žydai“, – kalbėjo prokuroras, atkreipdamas dėmesį į kaltinamojo pasisakymuose rutuliojamus žydų sąmokslo naratyvus, užkulisinės kontrolės vaidmenį ir kitas antisemitines klišes.
Prokuroras sakė, kad L. Ragelskis suvokė, kad jo pasisakymai palčiai pasklis, jis savo samprotavimus skelbė pašaipiu tonu, triumfuodamas ir menkindamas tautas,
„Ragelskis suprato, ką daro. Suprato, kad suformuos priešišką požiūrį į šias grupes, jis siekė tokio rezultato“, – įsitikinęs prokuroras.
Kalbėdamas apie memorialo išniekinimą prie Baltarusijos ambasados, prokuroras sakė, kad nors šis memorialas nebuvo oficialus paminklas, tačiau galima suvokti, kad tai kolektyvinė Lietuvos visuomenės pagarba aukoms – uždegti žvakes, sustoti, prisiminti žuvusius.
„Vilniuje puoselėjamos demokratijos vertybės, miesto gyventojai turi teisę taikiai reikšti palaikymą, palikdamos plakatus, žvakes, tai teisėta saviraiškos forma“, – buvusio sostinės mero Remigijaus Šimašiaus žodžius apie memorialą Mindaugą gatvėje teisme priminė prokuroras.
Jis sako, kad minėtą pagarbos vietą L. Ragelskis išniekino dėl nacionalinių ir politinių motyvų, nukreiptų prieš Baltarusijos opoziciją.
Filmavo žeminančius įrašus ir skelbė internete
Prokuratūros duomenimis, 2020 m. spalį L. Ragelskis prie Baltarusijos ambasados pastato Mindaugo gatvėje, Vilniuje, filmavo save, tyčiojosi iš protestuojančių žmonių, kalbėjo apie getus, litvakus, vartojo žodžius „lavonų ėdikai“, „apipjaustyti košeriniai litvakai“ ir t.t.
Kitame „Youtube“ kanale paskelbtame vaizdo įraše, anot teisėsaugos, L. Ragelskis įžeidinėjo protestuojančiuosius prieš autoritarinį Baltarusijos prezidentą Aliaksandrą Lukašenką, tyčiojosi iš jų.
Taip pat, prokuratūros duomenimis, viename iš vaizdo įrašų L. Ragelskis fiksavo, kaip esą išniekino viešą pagarbos vietą – į šiukšlių maišą sukrovė prie Baltarusijos ambasados pastatytus nuo Minsko režimo žuvusių aktyvistų portretus, pastatytas žvakes, gėles.
Prorusiškas aktyvistas sako, kad į šiukšlių maišą surinkdamas prie Baltarusijos ambasados sudėtas gėles, žvakes ir žuvusių aktyvistų portretus, norėjo pašalinti ant kelio, jo manymu, sudėtas šiukšles ir taip parodyti baltarusiams, kad Lietuvoje reikia laikytis Lietuvos įstatymų.
„Tų daiktų, kurie guli ant šaligatvio, negalima laikyti memorialu. Užėmė viešą vietą savo politinei agitacijai, šaligatvis priklauso žmonėms. Aš savo žiūrovams aiškinau, kad čia gyvena švarą mėgstantys žmonės, čia tvarka, o čia atvažiavę savivaliauja“, – anksčiau teismui sakė jis.
L. Ragelskis anksčiau yra minėtas Valstybės saugumo departamento viešai skelbtame grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime. Žvalgybos teigimu, šis asmuo kuravo antivakarietiškų ir prorusiškų straipsnių iš įvairių interneto tinklapių platformą lietuvių kalba – Ldiena.lt.
Rugsėjį Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) skelbė, kad po kreipimųsi socialinio tinklo platforma „TikTok“ panaikino L. Ragelskio valdytą paskyrų tinklą.
Anot komisijos, L. Ragelskis buvo sukūręs ir aktyviai naudojo paskyrų tinklą, kuriame platino karo propagandą ir dezinformaciją apie JAV, NATO ir Ukrainą, melą apie Lietuvos energetinę priklausomybę nuo Rusijos, taip pat – pasakojimus, neigiančius Lietuvos suverenitetą, ragino naikinti JAV ir jos sąjungininkus.
Anksčiau prie teismo prieš L. Ragelskio bylos nagrinėjimą protestavę baltarusiai žurnalistams pasakojo, kad L. Ragelskio vaizdo įrašai juos įžeidžia, kaltinamasis nutekina duomenis Baltarusijos KGB, dėl to baltarusiai persekiojami, daromos kratos pas giminaičius tų, kurie nuo persekiojimo pabėgo į Lietuvą.
