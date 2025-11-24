Vilniaus rajone girtam ir agresyviam BMW vairuotojui prireikė antrankių

Penktadienio naktį tarnybą vykdžiusių VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Jurgio Kybarto pasienio užkardos pareigūnų ekipažas Lavoriškių kaime (Vilniaus r.) sustabdė patikrinti įtartinai važiavusį automobilį BMW 525D su lietuviškais valstybinio numerio ženklais. Jo vairuotojui, nuo kurio sklido stiprus alkoholio tvaikas, sunkiai sekėsi suregzti žodį.
Išlipęs iš automobilio jis smarkiai svirduliavo. Pasieniečių reikalavimai nustoti keiktis, atiduoti automobilio raktelius, pateikti asmens dokumentus ir pasitikrinti blaivumą šiam vairuotojui labai nepatiko.
Po poros minučių vyras raktelius švystelėjo kažkur į šoną ir vis bandė patekti į savo automobilį, dėl to pasieniečiai buvo priversti panaudoti spec. priemones – antrankius.
Iškvietus policijos pareigūnus ir laukiant jų atvykstant, vairuotojas prisistatė esąs 37-erių gretimo kaimo gyventojas. Jo asmens tapatybė buvo patvirtinta per duomenų bazes.
Atvykus policijos patrulių automobiliui, vairuotojo girtumas buvo patikrintas alkotesteriu. Pirmuoju pūtimu užfiksuotas 2,33 prom., antruoju – 2,16 promilės girtumas. Tai – vidutinis girtumo laipsnis.
Už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio, kai nustatomas vidutinis girtumo laipsnis, Lietuvoje taikoma baudžiamoji atsakomybė, kurios pasekmė – bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki vienerių metų.
Girtą vairuotoją ir jo BMW pasieniečiai perdavė policijos pareigūnams, kurie ir atlikinės procesinius veiksmus.
BMWVilniaus rajonasValstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)
