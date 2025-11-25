Lietuvos dienaKriminalai

Bilietą į Stokholmą turėjusiam lietuviui teks skristi į Norvegiją ir dar su palyda

2025 m. lapkričio 25 d. 18:30
VSAT
Vilniuje pasieniečiai sulaikė Norvegijoje gyvenantį lietuvį, registravusį bilietą skrydžiui į Švediją. VSAT pareigūnai nustatė, kad prieš pusantro mėnesio jam suimti buvo išduotas Europos arešto orderis.
Pirmadienio vakare sostinės oro uoste dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai nustatė, kad vieno iš keleivių, skrendančių į Stokholmą (Švedija), ieško norvegų policija, spalio 10 d. jam yra išrašytas Europos arešto orderis.
VSAT pareigūnai 29-erių lietuvį, deklaravusį gyvenamąją vietą Norvegijoje, sulaikė ir atvesdino į Vilniaus oro uosto pasienio kontrolės punkto tarnybines patalpas. Apie įvykį informavę Vilniaus apskrities VPK, pasieniečiai sulaikytąjį perdavė atvykusiam policijos konvojui.
Šiemet VSAT pareigūnai sulaikė 743 asmenis (iš jų 535 – oro uostuose), kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos.
Iš sulaikytųjų dauguma, 641, buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 43, Jungtinės Karalystės – 13, Baltarusijos – 12, Latvijos – 8, Airijos ir Moldovos – po 4, Švedijos ir Ukrainos po – 3, Izraelio, Tadžikistano ir Uzbekistano – po 2, likusieji 6 buvo dar šešių valstybių piliečiai.
Tarp 2024 m. sulaikytų 767 (iš jų 592 – oro uostuose) ieškomų asmenų irgi dominavo Lietuvos piliečiai – 705. 19 sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, 16 – Ukrainos, 6 – Baltarusijos, 4 – Rusijos, po 3 – Sakartvelo ir Moldovos, 2 – Airijos, likusieji 9 buvo kitų devynių valstybių piliečiai.
