Bilietą į Stokholmą turėjusiam lietuviui teks skristi į Norvegiją ir dar su palyda

Pirmadienio vakare sostinės oro uoste dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai nustatė, kad vieno iš keleivių, skrendančių į Stokholmą (Švedija), ieško norvegų policija, spalio 10 d. jam yra išrašytas Europos arešto orderis.
VSAT pareigūnai 29-erių lietuvį, deklaravusį gyvenamąją vietą Norvegijoje, sulaikė ir atvesdino į Vilniaus oro uosto pasienio kontrolės punkto tarnybines patalpas. Apie įvykį informavę Vilniaus apskrities VPK, pasieniečiai sulaikytąjį perdavė atvykusiam policijos konvojui.
Šiemet VSAT pareigūnai sulaikė 743 asmenis (iš jų 535 – oro uostuose), kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos.
Iš sulaikytųjų dauguma, 641, buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 43, Jungtinės Karalystės – 13, Baltarusijos – 12, Latvijos – 8, Airijos ir Moldovos – po 4, Švedijos ir Ukrainos po – 3, Izraelio, Tadžikistano ir Uzbekistano – po 2, likusieji 6 buvo dar šešių valstybių piliečiai.
Tarp 2024 m. sulaikytų 767 (iš jų 592 – oro uostuose) ieškomų asmenų irgi dominavo Lietuvos piliečiai – 705. 19 sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, 16 – Ukrainos, 6 – Baltarusijos, 4 – Rusijos, po 3 – Sakartvelo ir Moldovos, 2 – Airijos, likusieji 9 buvo kitų devynių valstybių piliečiai.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiNorvegija
Rodyti daugiau žymių