Dar vasarą „Audi A6“ išsinuomavęs anykštėnas dingo tarsi į vandenį – automobilis rastas miške išardytas dalimis

Kaip rašoma Šiaulių apskrities VPK pranešime, dar birželio 23 d. Anykščių r. gyventojas (gim. 1997 m.), iš įmonės išsinuomojo automobilį „Audi A6“, pagamintą 2011 m.
Bendrovė policijai pasiskundė, kad nuo rugsėjo 1 d. vyras nebemoka nuomos mokesčio, telefonu nepasiekiamas, į laiškus neatsako.
Lapkričio 24 d. automobilis rastas išardytas dalimis Joniškio r., Bariūnų kaime. Turtinė žala – 11 482,60 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto iššvaistymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
turto iššvaistymasVagystėaudi a6
