Ginčytiną situaciją gatvėje kaunietis sprendė kumščio smūgiu kitam vairuotojui

Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, lapkričio 24 d. apie 12 val. 55 min. Kaune, Brastos g., „Toyota“ vairuotojas (gim. 1966 m.), pirminiais duomenimis, dėl galimai sukeltos avaringos situacijos, prie šviesoforo išlipo iš automobilio ir priėjęs trenkė automobilio „Škoda“ vairuotojui (gim. 1998 m.).
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir tiria įvykio aplinkybes.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Konfliktasavarinė situacijaKaunas
Rodyti daugiau žymių