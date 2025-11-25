Lietuvos dienaKriminalai

Ginčytiną situaciją gatvėje kaunietis sprendė kumščio smūgiu kitam vairuotojui

2025 m. lapkričio 25 d. 09:57
Lrytas.lt
Kauno policija aiškinasi dviejų vairuotojų konfliktą gatvėje, kuomet supykęs vyras trenkė kumščiu oponentui.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, lapkričio 24 d. apie 12 val. 55 min. Kaune, Brastos g., „Toyota“ vairuotojas (gim. 1966 m.), pirminiais duomenimis, dėl galimai sukeltos avaringos situacijos, prie šviesoforo išlipo iš automobilio ir priėjęs trenkė automobilio „Škoda“ vairuotojui (gim. 1998 m.).
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir tiria įvykio aplinkybes.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Konfliktasavarinė situacijaKaunas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.