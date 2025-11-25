Iš Londono parskridęs girtas Latvijos pilietis prisidarė bėdų Kauno oro uoste

Kauno oro uoste dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai, gavę pranešimą apie ne Šengeno erdvės keleivių atvykimo salėje kilusį triukšmą, nuskubėjo ten. Rimties drumstėją nustatyti buvo nesudėtinga.
Pasieniečiai triukšmadarį pristatė į Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto tarnybines patalpas.
Nustatyta, kad alkoholio gerokai padauginęs keleivis – 39-erių Latvijos pilietis. Tačiau net ir atsidūręs ten, vyras nesuvokė realios situacijos, elgėsi neadekvačiai, todėl buvo uždarytas į laikino sulaikymo patalpą.
Būdamas neabejotinai apsvaigęs nuo alkoholio, vyras tikrintis alkotesteriu kategoriškai atsisakė.
Po gero pusvalandžio Latvijos pilietis buvo perduotas į oro uostą atvykusiems Kauno policijos pareigūnams.