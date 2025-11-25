Lietuvos dienaKriminalai

Iš Londono parskridęs girtas Latvijos pilietis prisidarė bėdų Kauno oro uoste

2025 m. lapkričio 25 d. 19:05
VSAT
Kauno oro uoste pasieniečiai sulaikė ir policijai perdavė vieną reisu iš Londono parskridusių keleivių. Akivaizdžiai neblaivus vyras, trikdydamas viešąją tvarką ir žmonių rimtį, triukšmavo, bjauriai plūdosi.
Kauno oro uoste dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai, gavę pranešimą apie ne Šengeno erdvės keleivių atvykimo salėje kilusį triukšmą, nuskubėjo ten. Rimties drumstėją nustatyti buvo nesudėtinga.
Pasieniečiai triukšmadarį pristatė į Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto tarnybines patalpas.
Nustatyta, kad alkoholio gerokai padauginęs keleivis – 39-erių Latvijos pilietis. Tačiau net ir atsidūręs ten, vyras nesuvokė realios situacijos, elgėsi neadekvačiai, todėl buvo uždarytas į laikino sulaikymo patalpą.
Būdamas neabejotinai apsvaigęs nuo alkoholio, vyras tikrintis alkotesteriu kategoriškai atsisakė.
Po gero pusvalandžio Latvijos pilietis buvo perduotas į oro uostą atvykusiems Kauno policijos pareigūnams.

