Panevėžio apygardos teismas atmetė dviejų už smurtą nuteistų panevėžiečių skundus

Teismas patvirtino, kad 35-erių D. B. yra pagrįstai pripažintas kaltu dėl vieno asmens sunkaus sveikatos sutrikdymo ir kito asmens nežymaus sveikatos sutrikdymo. 36-erių nuteistasis V. S. pripažintas kaltu dėl trečios asmens nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
D. B. palikta galioti subendrinta bausmė – 3 metai laisvės atėmimo, bausmės vykdymą atidedant 2 metams.
V. S. palikta galioti 1 metų 3 mėnesių laisvės apribojimo bausmė, jam paskirti įpareigojimai dalyvauti elgesio pataisos programoje, dirbti.
D. B. nuteistas už tai, kad 2024 m. birželio 24 d., apie 3 val., vieno gyvenamojo namo Panevėžyje kieme, tarpusavio konflikto metu, sudavė kumščiais, kojomis ir kryžiaus formos automobiliniu raktu ne mažiau kaip dešimt smūgių nukentėjusiajam T. S. į įvairias kūno vietas ir ne mažiau kaip keturis smūgius nukentėjusiajam A. P. V. S. tuo pačiu metu sudavė kumščiais, kojomis ir nenustatytu įrankiu ne mažiau kaip penkis smūgius nukentėjusiajam K. R.
Teisėjų kolegija atmetė nuteistųjų argumentus, kad jie veikė būtinosios ginties situacijoje, gindamiesi nuo nukentėjusiųjų agresijos.
Teismo įsitikinimu, D. B. buvo konflikto iniciatorius, pirmasis pradėjęs mėtyti plytas ir trinkeles į kaimynų pusę. Nuteistųjų parodymus teismas pripažino nenuosekliais ir prieštaringais, o D. B. nurodyti seni sužalojimai paneigė jo gynybinę versiją. Teismas konstatavo, kad nebuvo pavojingo kėsinimosi, nuo kurio nuteistieji būtų turėję pagrindą gintis.
Tačiau teismas atmetė ir nukentėjusiųjų prašymus sugriežtinti nuteistiesiems skirtas bausmes, nes, teismo įsitikinimu, paskirtosios bausmės yra proporcingos ir atitinka įstatymo tikslus.
Apygardos teismas pažymėjo, kad civiliniai nukentėjusiųjų ieškiniai išspręsti teisingai. Nukentėjusiajam T. S., kuriam sveikata sutrikdyta sunkiai, iš D. B. priteista 11 760 Eur turtinės žalos atlyginimo kaip negautų pajamų. Teismas pažymėjo, kad dėl sunkiai sutrikdytos sveikatos T. S. negalėjo dirbti, todėl negautos pajamos yra pagrįstos. Be to, jam priteista 7 000 Eur neturtinės žalos, atsižvelgiant į jo patirtus sužalojimus (šonkaulio ir kaukolės lūžį) ir teismų praktiką tokio pobūdžio bylose.
Nukentėjusiajam K. R., kuriam sveikata sutrikdyta nesunkiai, iš V. S. priteista 1 000 Eur neturtinės žalos. Teismas atmetė K. R. apeliacinį skundą dėl šios sumos didinimo, konstatuodamas, kad suma atitinka sužalojimo mastą ir formuojamą teismų praktiką. Jam taip pat priteista 374 Eur turtinės žalos už sugadintus akinius ir marškinius.
Nukentėjusiajam A. P., kurio sveikata sutrikdyta nesunkiai, iš D. B. priteista 600 Eur neturtinės žalos. Teismas pripažino, kad ši suma yra adekvati, taip pat atkreipė dėmesį į paties nukentėjusiojo aktyvų elgesį konflikto metu, kas mažina priteistinos žalos dydį.
Be to, iš nuteistųjų solidariai priteista beveik 8 300 Eur suma Panevėžio teritorinei ligonių kasai už nukentėjusiesiems suteiktas gydymo paslaugas.
Klausimą dėl D. B. atsakomybės už turto sugadinimą (plytų mėtymo metu apgadinta pavėsinė) teismas perdavė spręsti administracine tvarka Panevėžio apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, nes sugadinto turto vertė neviršija ribos, būtinos baudžiamajai atsakomybei.
Panevėžio apygardos teismasBylaSmurtas
Rodyti daugiau žymių