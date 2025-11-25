Pasieniečiai aptiko dar 9 balionus su kontrabandinėmis cigaretėmis

„Sekmadienį buvo rasti keturi tokie balionai, o praeitą parą – penki. Nuo šio vidurnakčio naujų balionų neaptikta“, – Eltai antradienį sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis.
Kaip įprasta, prie kiekvieno baliono buvo pritvirtintos dėžės su 1,5 tūkst. pakelių nelegalių cigarečių.
VSAT duomenimis, šiemet iš viso buvo sulaikyta 115 asmenų, įtariama, susijusių su kontrabandos gabenimu oro keliu.
Iš viso šiemet pasieniečiai sulaikė daugiau nei 1,3 tūkst. pakelių cigarečių, kurie iš Baltarusijos buvo atskraidinti oru. Į šią statistiką patenka ir dronų kroviniai.
Pernai oro keliu buvo perimta 604 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių ir sulaikyti 46 įtariamieji – šiemet šie statistiniai duomenys yra daugiau nei du kartus didesni.
ELTA primena, kad pastaruoju metu dėl balionų, skrendančių iš Baltarusijos, buvo ne kartą sutrikdyta Vilniaus oro uosto veikla.
