Šilutės policija sulaikė Latvijoje vogtą automobilį BMW

2025 m. lapkričio 25 d. 08:40
Šilutės policija rado ir sulaikė Latvijoje pradingusį automobilį BMW. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kaip pranešė Tauragės apskrities VPK, lapkričio 24 d. apie 16 val. 59 min. Šilutės r., Žemaičių Naumiesčio miestelyje, rastas automobilis BMW X4, kuris ieškomas Latvijos Respublikoje.
Automobilis nugabentas į saugojimo aikštelę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas įgijo, valdė, naudojosi arba realizavo turtą žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu arba dalyvaujant nusikalstamoje veikoje, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
