Klaipėdoje sulaikytas vienas kanapių platintojas ir du jo klientai

Ikiteisminis tyrimas pradėtas 2025 m. vasarą, gavus duomenų apie anksčiau neteisto, individualią veiklą vykdančio, 22 m. klaipėdiečio galimai vykdytą kvaišalų platinimą.
2025 m. liepos mėn. Klaipėdoje, Sulupės g., KPONTV pareigūnai sulaikė anksčiau neteistą, 22 m. klaipėdietę. Pas ją rasta apie 2 g narkotinės medžiagos – kanapių.
2025 m. spalio mėn. uostamiesčio teisėsaugininkai Klaipėdoje, Minijos g., sulaikė kanapes 22 m. merginai įtariama platinusį, minėtą 22 m. vaikiną. Atlikę kratą vaikino gyvenamojoje vietoje bei garaže, pareigūnai rado įtariama narkotinių (psichotropinių) medžiagų, du smulkintuvus, keturias elektronines svarstykles bei vakuumavimo aparatą.
Tęsdami tyrimo veiksmus, pajūrio pareigūnai Klaipėdoje, Mokyklos g., sulaikė anksčiau neteistą, 21 m. vaikiną, gyvenantį Klaipėdoje. Pas šį vaikiną bei jo gyvenamojoje vietoje pareigūnai rado daugiau, kaip 100 g kanapių, elektroninių cigarečių bei jų kapsulių.
21 m. vaikinui bei 22 m. merginai pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
22 m. vaikinui pareikšti įtarimai dėl narkotinės medžiagos platinimo bei neteisėto disponavimo narkotinėmis (psichotropinėmis) medžiagomis be tikslo jas platinti.
21 m. ir 22 m. įtariamieji buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Vėliau šiems įtariamiesiems paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, dokumentų paėmimas bei įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įtaigoje. 22 m. įtariamajai paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti numatyti viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 2 metų.
Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti baudžiama laisvės atėmimu nuo 2 iki 8 metų.
