Lietuvos diena
Kriminalai
2025 m. lapkričio 27 d. 09:37
Iš trumpalaikės išvykos į Panevėžio kalėjimą negrįžo kalinė
2025 m. lapkričio 27 d. 09:37
Lietuvos kalėjimų tarnyba
Lietuvos kalėjimų tarnybos Panevėžio kalėjimas informavo, kad trečiadienį nustatytu laiku, iki 15.00 val., iš trumpalaikės išvykos negrįžo nuteistoji Reda Mikailionienė, gim. 1989 m.
Nuteistajai buvo taikomas elektroninio stebėjimo įrenginys, tačiau apie 14.00 val. dingo ryšys.
Paskelbta nuteistosios paieška.
Lietuvos kalėjimų tarnyba
Panevėžio kalėjimas
pabėgo
