Lietuvos dienaKriminalai

Iš trumpalaikės išvykos į Panevėžio kalėjimą negrįžo kalinė 

2025 m. lapkričio 27 d. 09:37
Lietuvos kalėjimų tarnyba
Lietuvos kalėjimų tarnybos Panevėžio kalėjimas informavo, kad trečiadienį nustatytu laiku, iki 15.00 val., iš trumpalaikės išvykos negrįžo nuteistoji Reda Mikailionienė, gim. 1989 m.
Daugiau nuotraukų (1)
Nuteistajai buvo taikomas elektroninio stebėjimo įrenginys, tačiau apie 14.00 val. dingo ryšys.
Paskelbta nuteistosios paieška.
Lietuvos kalėjimų tarnybaPanevėžio kalėjimaspabėgo
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.