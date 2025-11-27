Kraupi žmogžudystė Vilkaviškio rajono sodyboje: šašlyką kepusio jaunimo vakarėlis virto tragedija

Kauno apygardos teismas šią savaitę pirmą kartą atvertė kraupios žmogžudystės bylą, kurioje kaltinimai pareikšti 27 metų Tomui Majauskui iš Vilkaviškio krašto.
Pirmadienį surengtame posėdyje jaunas vyras savo kaltę pripažino.
Nusikaltimas buvo įvykdytas šių metų balandžio 27-ąją, sekmadienį Lakštučių kaimo (Vilkaviškio r.) sodyboje, kurioje jaunuolių kompanija ketino linksmai praleisti laiką, išsikepti šašlykų.
Tačiau savaitgalio iškyla virto tragedija.
Kriminalistų duomenimis, tarp T. Majausko ir dar vieno svečio, 33 metų vyro, įsiplieskus konfliktui, pastarieji iš pradžių apsižodžiavo, o po to nuo žodžių buvo pereita prie smūgių.
Prokuratūros tvirtinimu, T. Majauskas sudavė į galvos sritį ne mažiau dviejų smūgių: vieną kartą smogė kumščiu, o kitą sykį aukai spyrė.
Po smūgių sumuštojo būklė smarkiai pablogėjo, jis skubiai nuvežtas į ligoninę.
Išgelbėti smurtautojo aukos nepavyko – tą pačią dieną j mirė ligoninėje.
Sulaukę medikų pranešimo apie smurtinę mirtį, pareigūnai ėmė aiškintis, kas surengė egzekuciją jaunimo vakarėlyje.
Tyrimo gijos atvedė prie T. Majausko, kuris po 3 dienų buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek ir Kauno apygardos teisme jis savo kaltę pripažino.
Teismo duomenimis, jis niekur nedirba, anksčiau nebuvo teistas.
Kurį laiką T. Majauskas buvo suimtas, tačiau spalio pabaigoje jam buvo skirtos švelnesnės kardomosios priemonės – 10 tūkst. eurų užstatas ir intensyvi priežiūra, įpareigojant nešioti elektroninę apykoję.
T. Majauskui už nužudymą gresia kalėjimas nuo 7 iki 15 metų.
Žmogžudystėjaunimassodyba
Rodyti daugiau žymių