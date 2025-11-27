Lietuvos dienaKriminalai

Žmogų sužalojusiam girtam vairuotojui skirtas ir įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo prevencijos programoje

2025 m. lapkričio 27 d. 14:08
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Neblaivus vairavęs ir eismo įvykio metu žmogų sužalojęs Šalčininkų rajono gyventojas O. B. išgirdo Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų teisėjo nuosprendį. Teismas vyrą (gim. 1986 m.) pripažino kaltu dėl kaltu vairavus transporto priemonę apsvaigus nuo alkoholio, kai jam buvo nustatytas daugiau kaip 1,51 promilių neblaivumas, bei sukėlus eismo įvykį, kurio metu buvo sužalotas žmogus.
Teismas O. B. skyrė 32 parų arešto bausmę, jos vykdymą atidedant vieneriems metams. Bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nuteistasis įpareigotas dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje, neįgyti, neturėti ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.
Bylos duomenimis, š. m. vieną gegužės mėn. vakarą O. B., vairuodamas automobilį „Audi A4“, nepasirinko saugaus greičio, nesuvaldė automobilio ir nuvažiavo nuo kelio į griovį. Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai vairuotojo iškvėptame ore nustatė 2,51 promilės etilo alkoholio koncentraciją.
Eismo įvykio metu nukentėjo automobiliu važiavusi keleivė, kurios patirti sužalojimai buvo įvertinti kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorė, tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šalčininkų rajono policijos komisariato pareigūnai.
Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų teisėjas O. B. už jo padarytas nusikalstamas veikas skyręs arešto bausmę, jam skyrė ir baudžiamojo poveikio priemones – uždraudė vairuoti kelių transporto priemones 3 metus, konfiskavo automobilį „Audi A4“, kurį šis asmuo vairavo būdamas neblaivus, bei įpareigojo jį dalyvauti alkoholizmo prevencijos programoje.
Pirmosios instancijos teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
