Žmogų sužalojusiam girtam vairuotojui skirtas ir įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo prevencijos programoje

Teismas O. B. skyrė 32 parų arešto bausmę, jos vykdymą atidedant vieneriems metams. Bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nuteistasis įpareigotas dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje, neįgyti, neturėti ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.
Bylos duomenimis, š. m. vieną gegužės mėn. vakarą O. B., vairuodamas automobilį „Audi A4“, nepasirinko saugaus greičio, nesuvaldė automobilio ir nuvažiavo nuo kelio į griovį. Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai vairuotojo iškvėptame ore nustatė 2,51 promilės etilo alkoholio koncentraciją.
Eismo įvykio metu nukentėjo automobiliu važiavusi keleivė, kurios patirti sužalojimai buvo įvertinti kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorė, tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šalčininkų rajono policijos komisariato pareigūnai.
Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų teisėjas O. B. už jo padarytas nusikalstamas veikas skyręs arešto bausmę, jam skyrė ir baudžiamojo poveikio priemones – uždraudė vairuoti kelių transporto priemones 3 metus, konfiskavo automobilį „Audi A4“, kurį šis asmuo vairavo būdamas neblaivus, bei įpareigojo jį dalyvauti alkoholizmo prevencijos programoje.
Pirmosios instancijos teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.