Lietuvos dienaKriminalai

Lietuvos pasieniečių kinologės Latvijoje padėjo sulaikyti iš Baltarusijos įsibrovusį neteisėtą migrantą

2025 m. lapkričio 28 d. 16:06
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Dvi Lietuvos pasieniečių kinologės, išvykusios pasisemti patirties pas kolegas latvius, Baltarusijos pasienyje sulaikė neteisėtą migrantą, prisistačiusį Kolumbijos piliečiu.
Daugiau nuotraukų (5)
Vėlų ketvirtadienio vakarą dvi kinologės, VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Adutiškio pasienio užkardos jaunesnioji specialistė Mija Šereikaitė ir Pagėgių pasienio rinktinės Bardinų pasienio užkardos jaunesnioji specialistė Birutė Jankevičė su tarnybiniais šunimis, kartu su Latvijos valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnu patruliavusios VSAT Daugpilio valdybos Robežnieki skyriaus pasienio ruože, iš užkardos budėtojo sulaukė nurodymo patikrinti pastebėtą žmogų.
Patruliui nuo valstybės sienos pasukus į pagrindinį kelią, M.Šereikaitės dvimetė vokiečių aviganė Galaksi (Galaxy) aptiko ieškomą žmogų, pribėgo prie jo ir aplojo. Sulaikytas vyras pateikė, įtariama, netikrus dokumentus, ir teigė esąs Kolumbijos pilietis.
Netrukus pasieniečiai nustatė vietą, kurioje neteisėtas migrantas kirto Latvijos valstybės sieną iš Baltarusijos.
Kinologės M. Šereikaitė ir B. Jankevičė su tarnybiniais šunimis, Galaksi ir keturmete belgų avigane Džoi (Joy), pagal Erasmus+ projektą tobulina profesinius įgūdžius Latvijos VSAT Daugpilio valdybos Robežnieki pasienio skyriuje.
Dviejų savaičių vizito metu pasienietės mobiliojo patrulio sudėtyje pėsčiomis patruliuoja „žaliojoje juostoje“, Latvijos–Baltarusijos pasienyje.
sulaikymaskinologijapasieniečiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.