Lietuvos pasieniečių kinologės Latvijoje padėjo sulaikyti iš Baltarusijos įsibrovusį neteisėtą migrantą

Vėlų ketvirtadienio vakarą dvi kinologės, VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Adutiškio pasienio užkardos jaunesnioji specialistė Mija Šereikaitė ir Pagėgių pasienio rinktinės Bardinų pasienio užkardos jaunesnioji specialistė Birutė Jankevičė su tarnybiniais šunimis, kartu su Latvijos valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnu patruliavusios VSAT Daugpilio valdybos Robežnieki skyriaus pasienio ruože, iš užkardos budėtojo sulaukė nurodymo patikrinti pastebėtą žmogų.
Patruliui nuo valstybės sienos pasukus į pagrindinį kelią, M.Šereikaitės dvimetė vokiečių aviganė Galaksi (Galaxy) aptiko ieškomą žmogų, pribėgo prie jo ir aplojo. Sulaikytas vyras pateikė, įtariama, netikrus dokumentus, ir teigė esąs Kolumbijos pilietis.
Netrukus pasieniečiai nustatė vietą, kurioje neteisėtas migrantas kirto Latvijos valstybės sieną iš Baltarusijos.
Kinologės M. Šereikaitė ir B. Jankevičė su tarnybiniais šunimis, Galaksi ir keturmete belgų avigane Džoi (Joy), pagal Erasmus+ projektą tobulina profesinius įgūdžius Latvijos VSAT Daugpilio valdybos Robežnieki pasienio skyriuje.
Dviejų savaičių vizito metu pasienietės mobiliojo patrulio sudėtyje pėsčiomis patruliuoja „žaliojoje juostoje“, Latvijos–Baltarusijos pasienyje.
sulaikymaskinologijapasieniečiai
